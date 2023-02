Resident Evil 4 Remake, il nuovo gameplay inedito è spettacolare

In questi giorni si parla molto di Resident Evil 4 Remake per via della copertura esclusiva di Game Informer, e oggi è il momento di vedere un nuovo gameplay inedito.

Il capolavoro con protagonista Leon tornerà infatti in una versione riveduta e corretta, che potete già ordinare su Amazon nel caso non vogliate perdervi neanche un giorno di gameplay.

L’ultimo trailer ci ha dato la possibilità di vedere anche dei vecchi volti, con una veste del tutto nuova, che torneranno nell’adrenalinico titolo di Capcom.

E se poche ore fa abbiamo visto un mostro inedito, adesso è il momento di vedere più di 10 minuti di gameplay che ci riportano nel passato e ci fanno ben sperare per il futuro.

Resident Evil 4 Remake è la storia di copertina di Game Informer per febbraio, dicevamo, e come accade in ognuna di queste occasioni c’è la possibilità di scoprire novità e informazioni mai viste prima.

Nell’ultimo video (lo vedete qui sopra) viene mostrato, ad esempio, un gameplay esteso del quinto capitolo del gioco ambientato nel momento successivo in cui Leon incontra Ashley.

Il filmato include uno sguardo esteso alle sequenze della chiesa e del cimitero, una dimostrazione di combattimento ed esplorazione, culminando con una fetta più ampia della caotica battaglia nella celebre capanna con Luis Serra.

Restando in tema, di recente sono apparsi nuovi screen dedicati a una location di RE4 Remake mai vista prima d’ora: stiamo parlando del Castello di Salazar.

Ma non è tutto: sembra che Resident Evil 4 Remake e GTA Trilogy condividano la mediocre resa di un particolare effetto atmosferico, cosa questa che ha decisamente insospettito i fan.

Un remake che sembra molto promettente in ogni caso, anche se pare che avrà qualcosa in meno rispetto al videogioco originale, stando alle ultime informazioni emerse.