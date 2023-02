Resident Evil 4 Remake e GTA Trilogy avrebbero una cosa in comune, e non è un bene

Resident Evil 4 Remake è uno dei titoli più attesi dell’anno, sebbene è ora il turno di un paragone non troppo positivo nei confronti di un gioco aspramente criticato, specie al lancio: stiamo parlando di GTA Trilogy Definitive Edition.

Se il remake del quarto episodio della serie horror (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) promette grandi cose, qualcuno si sarebbe accorto di una similitudine non troppo positiva tra il gioco Capcom e la compilation Rockstar.

Dopo che i nuovi screen del remake di Resident Evil 4 hanno riportano i giocatori in una delle location più affascinanti dell’intera saga di Biohazard, a quanto pare ci sarebbe un “problema” tecnico (notare le virgolette) che in molti hanno segnalato.

Come riportato anche da The Gamer, sembra infatti che Resident Evil 4 Remake e GTA Trilogy condividano la resa di un particolare effetto atmosferico, ossia la pioggia.

Il remake di Resident Evil 4 è proprio dietro l’angolo, e mentre i fan sono entusiasti di vedere Leon S. Kennedy avventurarsi di nuovo nel villaggio per salvare Ashley, un dettaglio specifico non è andato giù ai più, ovvero il modo in cui è stata resa la pioggia.

La pioggia aumenterà senza dubbio il senso di ostilità e pericolo offerto dal gioco Capcom, ma il problema starebbe infatti nel suo aspetto grafico.

Esattamente come nella famigerata Definitive Edition di GTA, la pioggia del remake di Resident Evil 4 non sembra essere poi così realistica: appare infatti di un bianco brillante, non è ombreggiata e stona con il resto dello scenario.

Capcom needs to tune that RE4R rain effect down a bit it's giving GTA definitive edition. pic.twitter.com/mKtI3WaqES — Suzi Hunter (@TheSphereHunter) January 31, 2023

Invece di aumentare l’atmosfera di terrore, la pioggia sembra distrarre il giocatore dall’azione principale per la maggior parte del tempo, come rimarcato da vari fan sui social.

La difficoltà di vedere e capire cosa sta succedendo – a causa delle dimensioni delle gocce di pioggia – è infatti un bel problema, in maniera del tutto simile alle lamentele ricevute dalla Definitive Edition di GTA, verso la quale i modder hanno rapidamente implementato modifiche a pochi giorni dal lancio.

Staremo a vedere se ciò sarà necessario anche in Resident Evil 4 Remake o se gli sviluppatori modificheranno tale feature in tempo per il Day One.

Restando in tema, il remake di RE4 sarà molto fedele al gioco uscito in origine su Nintendo GameCube, visto che a quanto pare anche la longevità sarà più o meno la stessa.

Ma non solo: sembra proprio che la data di uscita di RE4 Remake sia nuovamente visibile su Steam, cosa questa che negherebbe un eventuale rinvio.