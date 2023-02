Resident Evil 4 Remake, alla fine, avrà davvero una cosa in meno rispetto all’originale

Resident Evil 4 Remake è uno dei titoli più attesi di questa prima metà del 2023, sebbene ora è emersa una questione relativa a una feature del gioco originale mancante in questo rifacimento.

Il remake del quarto capitolo della saga horror (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) promette di essere davvero fedele al gioco uscito nel 2005 su Nintendo GameCube.

Ora, dopo la conferma che al rifacimento non verrà tagliata una discussa location vista nel titolo originale, è arrivata conferma che il remake mancherà di un dettaglio in particolare.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, sembra proprio che Resident Evil 4 Remake non avrà i celebri Quick Time Event visti nel gioco del ’05.

Capcom ha confermato che i classici Quick Time Event del primo Resident Evil 4 non faranno parte del remake, purtroppo (o per fortuna).

Sebbene il cuore di molti fan si sarà spezzato in questo preciso istante, è logico che una meccanica piuttosto datata sia stata eliminata da un revival che mette l’estro cinematografico e la reattività del giocatore al di sopra di ogni altra cosa.

La pressione di tasti, spesso in maniera furiosa e ripetitiva, in sequenze decisamente scriptate, mal si sposa con un gioco del 2023, visto che a rigor di logica il remake di RE4 farà di tutto per ammodernare meccaniche ormai “vecchie”.

In parte ciò sarà sicuramente una mancanza per molti giocatori, in quanto il quarto Resident Evil aveva dalla sua momenti in QTE davvero memorabili (due tra tutti, il corridoio coi laser e il combattimento contro Jack Krauser).

Restando in tema, il remake di RE4 sarà molto fedele al gioco uscito in origine su Nintendo GameCube, visto che a quanto pare anche la longevità sarà più o meno la stessa.

Ma non solo: di recente è apparsa una manciata di nuovi screen dedicati a una location di RE4 Remake mai mostrata prima d’ora: stiamo parlando del Castello di Salazar.

Ma non solo: sembra che Resident Evil 4 Remake e GTA Trilogy condividano la mediocre resa di un particolare effetto atmosferico, cosa questa che ha stranito i fan.