Resident Evil 4 Remake mostra un nuovo e terrificante mostro inedito

Resident Evil 4 Remake è uno dei titoli più attesi di marzo, sebbene ora è emersa una curiosità relativa a un nemico inedito assente nel gioco originale e che farà la sua comparsa nel rifacimento in arrivo.

Il remake del quarto capitolo del franchise (che trovate su Amazon a prezzo molto interessante) promette di essere fedele al gioco uscito nel 2005 su console GameCube.

Ora, dopo che è emersa la notizia che Resident Evil 4 Remake non avrà i celebri Quick Time Event visti nel gioco del ’05, a quanto pare conterrà al suo interno almeno un elemento inedito.

Come confermato da Gaming Bolt, Capcom ha svelato The Brute, un nuovo nemico con la testa da mucca che brandisce un martello.

Capcom è nota per le modifiche e le aggiunte che apporta ai suoi remake di Resident Evil, tanto che il quarto capitolo non farà eccezione. Il gioco includerà infatti nuovi nemici, uno dei quali è stato rivelato dal publisher giapponese nel coverage di Game Informer.

Conosciuto come The Brute, questo nuovo nemico è un abitante del villaggio dalla corporatura massicci, in grado di brandire una mazza altrettanto possente in combattimento. La sua caratteristica peculiare è la testa di mucca come copricapo, davvero molto inquietante.

Poco sotto, un video che lo mostra l’avversario in azione.

Parlando con Game Informer, il direttore artistico Hirofumi Nakaoka ha parlato anche del processo di progettazione del nemico e ha spiegato il motivo per cui The Brute è stato creato.

«Questo personaggio è stato creato più avanti nello sviluppo. Verso la fine, per essere chiari. Il gioco era praticamente completo. Ma giocando, abbiamo sentito che c’erano alcune parti in cui volevamo un nemico diverso, più forte, più duro, che magari brandisse qualcosa come un martello», ha spiegato Nakaoka.

«[…] Abbiamo capito che avevamo bisogno di questo tipo di nemico. Ed è proprio da qui che è nato questo personaggio. Non abbiamo creato un nuovo personaggio solo perché ne volevamo uno nuovo».

Perché The Brute indossa la testa di una mucca? Nakaoka ha spiegatp che il team di sviluppo voleva aggiungere «un elemento horror religioso ispirato ai Los Illuminados» e che il risultato è stato un nemico simile a un minotauro.

Restando in tema, di recente sono apparsi nuovi screen dedicati a una location di RE4 Remake mai vista prima d’ora: stiamo parlando del Castello di Salazar.

