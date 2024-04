Le pedine di Dragon's Dogma 2 parlano troppo? Ora c'è una soluzione

Di Dragon's Dogma 2 si è parlato e si sta parlando tanto per una serie di motivi, spesso non strettamente videoludici, e anche le pedine del titolo di Capcom parlano troppo secondo alcuni. Ma ora potete zittirle.

Magari alcuni amano ascoltare le proprie pedine chiacchierare, fare battute e in generale dare vita alla propria avventura nel mondo fantasy di Dragon's Dogma 2, ma in altre occasioni c'è chi vorrebbe godersi in santa pace il proprio cammino senza troppo rumore.

Advertisement

E, nell'attesa che Capcom recluti le vostre pedine magari portando via per sempre quelle più chiacchierone e fastidiose, ora c'è una mod che potete scaricare.

Se non ne potete più di sentire le pedine che vi danno consigli, commentano le vostre azioni o vi prendono in giro, su Nexus Mods potete scaricare ShutUpPawns che, come suggerisce il nome, zittisce le pedine.

La mod consente di personalizzare ciò che le pedine commenteranno. In questo modo potrete anche evitare di zittirle completamente, e lasciare solo quelle interazioni vocali che non vi infastidiscono. L'intervento della mod si estende anche ad alcune interazioni non dialogiche, come la pedina che dà il cinque dopo i combattimenti.

Inutile dire che, come nel caso di ogni mod, questa possibilità è fornita unicamente agli utenti PC che possono installarla nella propria versione di Dragon's Dogma 2.

Gli altri, quelli che giocano su console, non possono far altro che ascoltare e sopportare le proprie pedine che commentano tutto, e impiegare al massimo la propria attenzione sulla ricerca di alcuni easter egg, come quello di Assassin's Creed nascosto all'interno di Dragon's Dogma 2.

Se volete recuperare il titolo di Capcom potete farlo su Amazon, al miglior prezzo per ogni versione su console, a proposito.

E parlando di mod ce ne sono altre che stanno spopolando per Dragon's Dogma 2, come quella che permette di affrontare la già famigerata Peste Draconica.