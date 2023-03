Resident Evil 4 Remake ha un problema su PS5: ecco come risolverlo

Resident Evil 4 Remake è arrivato tra noi, sebbene a quanto pare è già il momento di parlare di alcuni problemi relativi nello specifico alla versione PS5.

Il remake del quarto episodio della serie di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo notevole) riproporrà del resto personaggi e situazioni vissute nel quarto capitolo della saga Capcom, ma in una veste del tutto nuova.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo in ogni caso spiegato che «la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto».

Ora, come segnalato sui canali social ufficiali del gioco, sembra proprio che la versione PlayStation 5 soffre di un problema tecnico, che Capcom spiega come risolvere temporaneamente.

«Siamo a conoscenza di un problema per il quale i giocatori potrebbero riscontrare uno sfarfallio luminoso nella parte inferiore dello schermo quando giocano alla versione PS5 di Resident Evil 4», scrive Capcom su Twitter.

«Di seguito sono riportate alcune correzioni temporanee che consigliamo di eseguire. Intendiamo risolvere il problema con un aggiornamento futuro e ci scusiamo per l’inconveniente!»

Poco sotto, il tweet rilasciato dallo sviluppatore giapponese durante la giornata di oggi.

We're aware of an issue where players may experience flickering lights at the bottom of the screen when playing the PS5 version of Resident Evil 4. Here are some temporary fixes we recommend.

We intend to fix the issue in a future update and apologize for any inconvenience! pic.twitter.com/qhSp8RwGQN

— Resident Evil (@RE_Games) March 24, 2023