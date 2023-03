Resident Evil 4 Remake, il DLC “The Mercenaries” è in arrivo gratis: ecco la data di lancio

Capcom ci ricorda con un nuovo trailer ufficiale che il remake di Resident Evil 4 è ufficialmente disponibile da oggi: dopo una lunga attesa, i fan potranno dunque iniziare a riscoprire una delle più amate avventure del franchise horror.

Ma le novità non sono finite qui, perché gli sviluppatori hanno voluto ricordarci che è in arrivo anche la modalità “The Mercenaries” sotto forma di DLC gratuito, attualmente assente dalla versione completa (la trovate su Amazon).

Il nuovo trailer di lancio, che potete vedere voi stessi qui in apertura, si conclude infatti annunciando che l’uscita di questa amata modalità aggiuntiva è attualmente prevista per il prossimo 7 aprile.

Sfortunatamente, la presentazione non ha ancora svelato la modalità nel dettaglio, ma ci ha mostrato più da vicino cosa potremo aspettarci nella campagna principale di Resident Evil 4 Remake: un trailer più in linea con le aspettative e decisamente meno “folle” della miniserie anime ispirata ad Heidi, già arrivata al suo terzo episodio.

Un primo teaser del DLC The Mercenaries.

Ricordiamo che nella versione originare di The Mercenaries i giocatori dovevano affrontare un’esperienza arcade in cui provare ad ottenere il miglior punteggio possibile sopravvivendo a un’ondata di boss e nemici, scegliendo anche tra diversi personaggi giocabili.

Dato che non è stata ancora mostrata nel dettaglio, non sappiamo se il DLC sarà identico alla controparte proposta nel videogioco originale, ma potremo provare di persona tutte le novità tra sole due settimane, senza costi aggiuntivi.

Non possiamo dunque che invitarvi a segnare questo appuntamento sul vostro calendario: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine se dovessero arrivare ulteriori novità da Capcom sul futuro di Resident Evil 4 Remake.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi anche che gli sviluppatori hanno già annunciato un’altra novità molto interessante per i fan PlayStation: è stata infatti confermata una speciale modalità in VR gratuita, di cui attualmente sappiamo soltanto che è ancora in sviluppo.

Per il momento, non possiamo che invitarvi a divertirvi sul remake del quarto capitolo proprio a partire da oggi: se volete saperne di più prima di procedere all’acquisto, vi rimandiamo alla nostra recensione dedicata.