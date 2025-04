Resident Evil 4 a quota 10 milioni, e c'è un nuovo record per l'intero franchise

Resident Evil è uno di quei franchise che ha fatto la storia dei videogiochi, è indubbio, e con il nuovo aggiornamento di Capcom sulle vendite generali abbiamo un riferimento ancora più reale del suo impatto sul mondo dei videogiochi.

Come riportato dall'azienda nipponica in un nuovo comunicato stampa, infatti, l'intero franchise di Resident Evil ha superato le 167 milioni di copie vendute dal suo debutto nel 1996.

Contestualmente, Capcom si dichiara anche molto soddisfatta del rendimento di Resident Evil 4 Remake, che all'inizio era sì piaciuto ai fan, ma forse non nella maniera esplosiva che l'azienda si aspettava.

Il ritorno di Leon S. Kennedy in versione completamente rivista è stato infatti un successo, perché ha superato le 10 milioni di copie vendute in appena due anni dal lancio.

Un traguardo mai raggiunto così velocemente da nessun altro capitolo della celebre saga survival horror, che testimonia l'eccezionale accoglienza ricevuta dal remake di uno dei titoli più amati della storia videoludica moderna.

Il successo di Resident Evil 4 non rappresenta un caso isolato, spiega Capcom, ma «si inserisce in una strategia di lungo termine» attuata dalla casa di Osaka.

Risultato che Capcom ha voluto celebrare anche con un divertente video:

Capcom ha infatti sapientemente rinnovato i capitoli storici della serie, ottenendo risultati commerciali straordinari anche con i remake precedenti. Resident Evil 2 e Resident Evil 7 hanno entrambi superato le 15 milioni di unità, mentre Resident Evil Village ha oltrepassato gli 11 milioni di copie vendute.

Anche Resident Evil 3 ha recentemente raggiunto il traguardo dei 10 milioni di unità vendute, confermando la validità dell'approccio adottato dal publisher giapponese nonostante le critiche rivolte a questo titolo in particolare.

La serie di Capcom è quindi eradicata in maniera inossidabile nella storia dei videogiochi. Per altro tornerà anche al cinema con un nuovo adattamento, in attesa di sapere qualcosa di Resident Evil 9.