Resident Evil 4 è bello, ma in versione LEGO è meraviglioso

Resident Evil 4 Remake è uno dei titoli più attesi del mese , sebbene alcuni fan hanno ora dato via a una versione LEGO del gioco originale davvero mozzafiato.

Il remake del quarto capitolo della serie di survival horror Capcom (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) si prepara infatti a vivere una vera e propria seconda giovinezza.

Come vi abbiamo raccontato anche nell’anteprima del nostro Domenico Musicò, «le nuove sezioni che Capcom ci ha mostrato hanno fornito un’idea piuttosto chiara di come il remake voglia rimanere il più possibile fedele all’opera originale, pur introducendo delle novità che vanno a migliorare alcune scelte del passato che oggi stonerebbero un po’».

Ora, mentre qualcuno ha deciso di ricreare il remake di RE4 ma con le telecamere fisse dei capitoli classici e in soggettiva, è arrivato il momento di una versione a mattoncini.

Come riportato anche da Game Rant, una fan sfegatata di Resident Evil 4 ha recentemente condiviso un impressionante video animato del titolo horror, creato utilizzando i mattoncini LEGO.

Ripercorrendo alcune sequenze iconiche del gioco, il concept messo in piedi dall’appassionato è una delle tante opere originali che stanno spuntando online per celebrare l’imminente lancio del remake.

La content creator Cara Aleatorio ha infatti caricato un video di quasi quattro minuti con la scena d’apertura originale di Resident Evil 4, che inizia quando Leon S. Kennedy viene lasciato da solo in un villaggio rurale spagnolo alla ricerca di Ashley Graham.

Nel video, l’animatrice è riuscita a ricreare molti dettagli del gioco utilizzando diversi tipi di mattoncini LEGO. Tra questi, l’utilizzo di mini figure per i personaggi e di mattoncini combinati per gli edifici e le piante.

Inoltre, Aleatorio ha incluso nell’animazione anche la fitta nebbia, che ha reso il video ancora più inquietante. Le risposte nella sezione dei commenti di YouTube hanno mostrato lo stupore dei fan per l’animazione, sebbene no, non è al momento prevista una versione scaricabile del gioco, né tantomeno un kit ufficiale LEGO.

Secondo la descrizione del video, per creare l’intero filmato è stato utilizzato il programma 3D Blender, utilizzando circa 3000 immagini per realizzare l’animazione senza soluzione di continuità, impiegando circa 1-2 mesi di lavoro per completare il progetto. Niente male, insomma.

Sempre parlando del gioco in questione, sapevate che c’è una mod che rimuove i limiti di tempo della Chainsaw Demo da Resident Evil 4 Remake?

Ma non è tutto: pochi giorni fa è trapelata anche la lista dei Trofei di Resident Evil 4 Remake, lasciando intendere la longevità complessiva del titolo.

Per concludere, parlando della demo del gioco, qualcuno è riuscito a scovare una potente mitraglietta nascosta, lasciando davvero sorpresi i giocatori.