Il terzo episodio dell’anime di Resident Evil 4 Remake è da non perdere

Capcom è ormai pronta al lancio del remake di Resident Evil 4 proponendo il terzo episodio del ben noto anime che ha trasformato l’action horror in un progetto ispirato alla serie di Heidi.

Il nuovo video, che potete osservare in apertura di notizia, ci mostra nuovamente Leon S. Kennedy – protagonista del quarto capitolo (potete prenotarlo su Amazon) impegnato in avventure decisamente surreali.

Come ammirato anche nel primo episodio, l’animazione è stata realizzata da Nippon Animation con il preciso intento di richiamare le loro serie World Masterpiece Theater e Heidi.

Quindi, dopo che Leon and the Mysterious Village si è mostrato anche nel secondo episodio, è ora il momento di proseguire nel terzo capitolo di questa folle mini serie.

Come riportato anche da Destructoid, è arrivato il momento del terzo episodio della serie di cortometraggi anime Leon and the Mysterious Village di Nippon Animation, commissionata da Capcom per promuovere l’uscita dell’attesissimo remake.

L’episodio 3, intitolato “Aiutaci, vecchio“, vede Leon e Ashley chiedere aiuto a un simpatico abitante del villaggio per sfuggire alla follia dei cultisti infetti. Come per l’episodio 1 e 2, le cose non si metteranno troppo bene per i nostri eroi.

Il filmato, che potete trovare poco sopra, mette in mostra certamente l’episodio più divertente tra quelli usciti sino a questo momento (in attesa del quarto, ovviamente).

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo in ogni caso spiegato che «la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto».

Semore restando in tema, da pochi giorni un leaker decisamente affidabile per quanto riguarda i progetti targati Capcom, si è esposto in merito ai contenuti aggiuntivi del remake di Resident Evil 4.

Ma non è tutto: una fan sfegatata di Resident Evil 4 ha condiviso un impressionante video animato del titolo horror, creato utilizzando i mattoncini LEGO.