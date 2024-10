Quanto ha venduto Resident Evil 4 Remake? Bene (ma non benissimo, come si dice)

Resident Evil 4 è senza ombra di dubbio uno dei capitoli più amati del longevo franchise di casa Capcom e di recente ha avuto a sua volta il trattamento Remake riservato anche agli episodi precedenti (e che trovate su Amazon).

Se il remake di Resident Evil 2 è stato elevato a paradigma su come rielaborare e rilanciare un gioco in tre dimensioni degli anni Novanta, quello di Resident Evil 3 ha lasciato un po' più tiepidi, mentre quello di RE 4 è stato molto apprezzato. Ma come sono andate le vendite?

A quanto pare, piuttosto bene – anche se c'è ancora terreno da recuperare rispetto alle vendite dei precedenti.

L'aggiornamento arriva da Capcom, che su Twitter ha condiviso un aggiornamento, facendo sapere che Resident Evil 4 Remake ha superato il muro degli 8 milioni di copie vendute dal suo debutto, avvenuto a marzo dello scorso anno.

Nel cinguettio, leggiamo che Capcom ringrazia «dal profondo del cuore» gli «8 milioni di agenti» che hanno supportato e acquistato l'avventura di Leon alle prese con i Ganadosi.

Ad accompagnare l'annuncio è anche un bell'artwork appositamente realizzato, dove i protagonisti si godono una meritata pausa:

I dati di cui avevamo parlato qualche mese fa, svelano che RE 4 Remake deve però recuperare ancora un po' di terreno rispetto ai remake precedenti: secondo i dati aggiornati a giugno 2024, infatti, Resident Evil 2 Remake ha venduto 14,2 milioni di copie, mentre Resident Evil 3 Remake era arrivato a 9 milioni.

Con un altro piccolo sforzo, insomma, Leon potrà superare l'avventura di Jill alle prese con Nemesis – che, va detto, sicuramente godeva di un traino nostalgico più forte, rispetto al comunque più "fresco" Resident Evil 4, uscito nel 2005 e riproposto in una HD Edition già nel 2014 e in una Remastered nel 2016.

Adesso, i giocatori sono invece in attesa di novità dal futuro e possibile Resident Evil IX, del quale non conosciamo ancora niente di ufficiale, se non che dovrebbe portare avanti quanto abbiamo vissuto in Village.