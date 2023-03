Resident Evil 4, prima del remake potreste voler dare un’occhiata al «prequel»

Resident Evil 4 Remake è uno dei titoli più attesi del mese di marzo, sebbene è ora il turno di scoprire alcuni retroscena ambientati prima delle avventure di Leon S. Kennedy.

Il remake del quarto episodio della serie di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo interessante) riproporrà personaggi e situazioni già viste nel capitolo originale della saga di Biohazard.

Da quello che sappiamo, il remake di RE4 sarà molto fedele al gioco uscito originariamente su console GameCube ma con un gran numero di novità, come vi abbiamo spiegato nella nostra anteprima.

Ora, in attesa del nuovo showcase a tema in cui verranno svelate ulteriori novità (e non solo), è stato aperto un sito interattivo che spiega gli eventi avvenuti prima del gioco principale.

Come riportato anche da Mp1st, un sito web relativo al prossimo remake di Resident Evil 4, “Baby Eagle is Missing“, descrive nel dettaglio gli eventi che hanno portato alla storia principale del gioco.

Il sito in questione si propone come un ARG (o Alternate Reality Game) in cui gli utenti sono chiamati a risolvere un paio di enigmi.

Una volta caricata la pagina principale, infatti, si viene accolti da un briefing dell’agente Greene della Secret Service Northeastern Division, che ci porta a risolvere due enigmi relativi al rapimento della figlia del Presidente degli Stati Uniti, nome in codice “Baby Eagle“.

È interessante notare che il sito web è stato pubblicato su Reddit dall’utente SpecialAgentGreene, ossia lo stesso nome dell’agente segreto visto della pagina Internet ufficiale.

Vale anche la pena sottolineare che l’account Twitter ufficiale di Resident Evil non ha al momento postato alcun accenno ufficiale a questo sito ARG, che potete in ogni caso raggiungere a questo indirizzo.

Restando in tema, un recente video confronto pubblicato in rete svela quanto differirà il rifacimento in uscita dal classico storico targato Capcom.

Ma non solo: vi ricordiamo che Resident Evil 4 Remake riceverà molto presto una demo speciale scaricabile in forma gratuita dai giocatori, su – si spera – tutte le piattaforme.

Infine, Capcom ha da poco parlato dell’idea dietro al suo remake, spiegando che deve essere sia familiare che fresco e nuovo.