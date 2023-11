Resident Evil 4 Remake VR, il DLC gratuito ha una data di uscita

Come per l'originale e i suoi predecessori inediti più recenti, anche il remake del quarto capitolo della saga avrà la sua scorribanda in realtà virtuale, e Resident Evil 4 Remake sarà disponibile a partire dall'8 dicembre 2023.

L'annuncio era arrivato all'inizio dell'anno, ma da allora Capcom aveva lavorato silenziosamente senza dare ulteriori informazioni su questo contenuto aggiuntivo di Resident Evil 4 Remake.

Adesso, tramite il PlayStation Blog, arrivano i primi dettagli su questo DLC gratis che sarà disponibile tra pochi giorni, con una demo che si potrà provare a parte.

Viene confermato il fatto che Resident Evil 4 Remake VR permetterà di giocare l'intera avventura nei panni, ancora più interni per così dire, di Leon nella sua operazione per salvare Ashley Graham.

Lo sviluppo della modalità gratuita è stato portato avanti dallo stesso team che ha creato le modalità VR di Resident Evil 7 e Resident Evil Village, pertanto possiamo sperare che la stessa qualità vista allora sarà presente in questo caso.

Sia le situazioni d'azione che i puzzle del gioco saranno giocabili in VR, e ripensati leggermente per poter godere al meglio delle potenzialità di PlayStation VR 2. Le quali comprendono anche l'audio 3D, che aumenterà notevolmente l'immersione all'interno dell'ansiogena missione di Leon.

Tutte le armi della storia principale sono sono state riprodotte con controlli intuitivi, ed oltre a questo i controller Sense offrono un feedback tattile unico per ogni arma, che si tratti di una pistola, di un fucile mitragliatore, di un fucile o persino di un coltello da combattimento.

Inoltre, se non possedete Resident Evil 4 su PlayStation 5, potrete comunque provare la modalità VR grazie ad una demo gratuita che si può avviare senza il gioco principale.

Nel mentre Resident Evil 4 Remake è sbarcato con una certa sorpresa generale anche su iPhone, con un prezzo che di certo non è troppo invitante. Il titolo base, invece, ha anche avuto la sua avventura di Ada Wong rimasterizzata, che per altro non è niente male: qui trovate la recensione di Separate Ways.

Se aspettavate la scorribanda di Leon a El Pueblo per scoprire la realtà virtuale, sappiate che potete acquistare PlayStation VR 2 al miglior prezzo su Amazon.