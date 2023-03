Resident Evil 4 Remake sta per mostrarsi ancora: annunciato il nuovo evento Capcom Spotlight

In vista dell’imminente uscita ufficiale di Resident Evil 4 Remake, Capcom ha deciso di annunciare un’interessante novità da non perdere per tutti i suoi fan: tra pochi giorni sarà disponibile la nuova presentazione Capcom Spotlight, che metterà in evidenza tante imperdibili produzioni del publisher.

Tra queste ci sarà ovviamente anche per spazio per il remake del quarto capitolo di Resident Evil (potete prenotarlo su Amazon), ma saranno svelate ulteriori informazioni anche su altri 4 grandi titoli.

Tramite la pagina ufficiale creata appositamente per l’evento, consultabile in lingua italiana al seguente indirizzo, apprendiamo infatti che la presentazione ci mostrerà nel dettaglio Resident Evil 4 Remake, Mega Man Battle Network Legacy Collection, Monster Hunter Rise Sunbreak, Ghost Trick Phantom Detective e Exoprimal.

Il team giapponese ha inoltre svelato che l’evento avrà una durata di circa 26 minuti e sarà disponibile dal 9 marzo alle ore 23.30 locali: dovrebbe dunque terminare poco prima della mezzanotte del 10 marzo, in un appuntamento che varrà la pena di segnare sul vostro calendario.

Nel caso di Monster Hunter Rise Sunbreak, le piattaforme previste specificano le edizioni PC e console, senza alcuna menzione dell’edizione Switch: dovrebbe dunque essere svelato ufficialmente l’arrivo dell’espansione anche fuori dalla console ibrida.

C’è molta curiosità anche per scoprire maggiori dettagli su Exoprimal, la nuova produzione di Capcom con i dinosauri che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare presto con una beta gratuita che magari potrebbe essere svelata proprio durante lo Spotlight.

È chiaro però che la maggior parte dei riflettori saranno puntati sopra Resident Evil 4 Remake, l’attesissima nuova edizione di uno dei capitoli più amati della saga che sarà disponibile già dal prossimo 24 marzo 2023: ovviamente seguiremo anche noi questo appuntamento e saremo pronti a riportarvi tutte le novità più interessanti sulle nostre pagine. Potrete seguire la diretta direttamente su YouTube al seguente indirizzo, non appena sarà disponibile.

Nel frattempo, vi segnaliamo che abbiamo già avuto la possibilità di scoprire in anteprima proprio il nuovo Resident Evil 4: trovate tutti i dettagli e le nostre prime impressioni nel nostro speciale dedicato.

E se doveste avere ancora ulteriori curiosità su questo nuovo remake, cogliamo l’occasione per ricordarvi che Capcom ha già risposto a ben 80 domande sul ritorno della saga horror.