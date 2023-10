Resident Evil 4 Remake arriva su iPhone, ma il prezzo non vi farà felici

Con non poca sorpresa, Apple ha tutti gli effetti deciso di paragonare il suo nuovo iPhone 15 Pro alle più moderne console, garantendo ai suoi fan la possibilità di acquistare alcune delle più importanti ultime uscite videoludiche.

La compagnia non si è infatti nascosta e ha annunciato diversi titoli di spessore in arrivo sul nuovo smartphone, come gli ultimi capitoli di Assassin's Creed e Resident Evil, che girano tutti quanti in modo nativo.

Advertisement

E tra i diversi titoli tripla-A già confermati in arrivo c'è anche Resident Evil 4 Remake, l'ultimo capolavoro di casa Capcom e tra i migliori titoli usciti nel corso del 2023.

Ma se speravate che la possibilità di giocare il remake su smartphone vi avrebbe permesso di risparmiare qualcosina rispetto alle versioni console, siete sfortunatamente fuoristrada: come riportato da IGN US, il prezzo di lancio è stato infatti fissato a 59.99$. Non è ancora chiaro il corrispondente europeo, ma è plausibile immaginarsi una cifra intorno ai 70 euro.

Se consideriamo che le versioni next-gen ormai si trovano spesso a cifre inferiori rispetto al lancio (come dimostrato da questa offerta su Amazon), appare dunque evidente che le versioni per iPhone 15 Pro vengono a tutti gli effetti considerate alla pari delle concorrenti next-gen: in sostanza, andrebbero prese in considerazione solo se effettivamente volete che siano i dispositivi Apple le vostre piattaforme di gioco di riferimento.

Fortunatamente, con le versione per App Store avrete però un vantaggio da tenere in considerazione: Apple ha confermato che include il supporto per l'acquisto universale. In altre parole, con questa versione potrete giocare anche su iPad e dispositivi Mac compatibili, senza bisogno di acquistare il titolo nuovamente.

Insomma, se avete intenzione di giocare Resident Evil 4 Remake in comodità sullo smartphone, così come ad altri titoli in arrivo, vi converrà tenere d'occhio il vostro portafogli e valutare attentamente la situazione.

Nel frattempo, se siete curiosi di vedere le effettive prestazioni videoludiche del nuovo smartphone, vi lasciamo a un video ufficiale che ci mostra Resident Evil Village.