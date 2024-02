Resident Evil 4 Gold Edition annunciato a sorpresa: esce tra pochissimo!

Capcom ha deciso di iniziare il 2024 riproponendo uno dei migliori giochi del 2023 in una nuova forma, ovvero Resident Evil 4 con l'ormai classica Gold Edition che arriverà tra pochi giorni.

Questa edizione era emersa da alcune indiscrezioni alla fine dello scorso anno, e poche ore fa Capcom ha dato sostegno a questi indizi annunciando ufficialmente la nuova versione dell'avventura spagnola di Leon.

Resident Evil 4 Gold Edition sarà disponibile a partire dal 9 febbraio 2024 su tutte le piattaforme, e Capcom l'ha annunciato con un trailer dedicato:

Resident Evil 4 Gold Edition include il gioco base, il contenuto scaricabile della storia "Separate Ways" e il "Pacchetto DLC extra", oltre alla modalità “I Mercenari” che sarà disponibile come contenuto scaricabile gratuitamente.

Non ci sono quindi dei contenuti inediti, ovviamente, ma è un ottimo modo per recuperare Resident Evil 4 con tutti i suoi contenuti in un pacchetto comodo con cui buttarsi nell'avventura adrenalinica di Leon senza esitazione.

In una modalità simile a quanto accaduto per il precedente Resident Evil Village, che allo stesso modo è stato riproposto in un'unica soluzione con tutti i contenuti (e la trovate su Amazon).

Per altro gli utenti Xbox possono tornare nei panni di Leon anche in un altro modo, con un'altra avventura, ovvero lo splendido Resident Evil 2 che è stato inserito di recente all'interno di Xbox Game Pass in maniera gratuita.

Continua in ogni caso l'espansione di Resident Evil 4, che sta arrivando in sempre più piattaforme e con versioni sempre differenti.

La versione VR del quarto capitolo della saga di Capcom è infatti uscita lo scorso anno in forma di DLC gratuito, per ampliare ulteriormente il modo in cui è possibile godere di Resident Evil 4.

Anche su mobile, perché l'avventura di Leon è disponibile su iPhone con un porting che ha fatto discutere soprattutto per il suo prezzo.