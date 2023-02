Resident Evil 4 Remake, presto sarà possibile provarlo gratis

Allo State of Play di stasera non poteva mancare Resident Evil 4 Remake, una delle uscite più attese del prossimo mese di marzo.

Il remake del quarto episodio della serie horror riproporrà infatti le location rese celebri nel gioco originale e a quanto pare anche alcuni storici avversari.

Nel nuovo filmato mostrato abbiamo potuto ammirare Leon sfoggiare di nuovo la telecamera dietro le spalle (e i suoi calci in direzione dei ganados), il tutto nello splendore di un gioco di nuova generazione.

Il trailer ha messo in mostra la missione di Leon, chiamato a riportare a casa sana e salva Ashley, la quale sembra molto più attiva e intraprendente rispetto al passato.

Nel filmato ci viene fatto dare un assaggio del ritorno de I Mercenari ma, cosa più importante, è stato confermato che presto dovrebbe arrivare una demo, la quale ci permetterà di testare con mano il gioco in forma gratuita. Vi terremo aggiornati.

Restando in tema, il remake di RE4 sarà molto fedele al gioco uscito in origine su console GameCube, visto che a quanto pare anche la longevità sarà più o meno la stessa.

Di recente sono anche apparsi tanti nuovi screen dedicati a una location di RE4 Remake mai mostrata prima d’ora: stiamo parlando del Castello di Salazar.

Inoltre, non dimenticate di seguire tutti gli annunci e i trailer dello State of Play di stasera, grazie al nostro aggiornatissimo recap in tempo reale.