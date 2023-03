Resident Evil 4 Remake vuole «tradire le vostre aspettative nel modo migliore possibile»

Una delle uscite più attese di questo mese di marzo è senza dubbio quella di Resident Evil 4 Remake, prossimo appuntamento con i rifacimenti di casa Capcom, dopo gli apprezzati lavori su Resident Evil 2 e su Resident Evil 3.

Proprio il ritorno di Leon S. Kennedy è stato protagonista di una intervista al producer Yokiashi Hirobayashi che, sulle pagine della rivista PLAY Magazine (via GamesRadar), ci ha anticipato un po’ quella che sarà l’anima del gioco.

L’idea di Capcom è infatti quella di far sentire RE4 come qualcosa di sicuramente familiare per i fan, ma anche di fresco e nuovo.

Resident Evil 4 Remake vuole essere sia familiare che nuovo

Nelle parole di Hirobayashi, concesse alla rivista:

«Vogliamo che il gioco sia contemporaneamente fresco e familiare. Il nostro obiettivo è quello di ‘tradire’ le vostre aspettative nel miglior modo possibile. Questo, ovviamente, rispettando le sensazioni date dal gioco originale».

Nel corso della stessa intervista, il producer ha chiacchierato anche di quanto possiamo aspettarci dallo schema dei controlli del gioco, che si rifaranno a quanto abbiamo visto nei remake di Resident Evil 2 e 3.

«I controlli sono simili a quelli visti nei recenti remake» ha assicurato Hirobayashi, «a partire da quelli abbiamo lavorato per ricreare il feeling del gioco originale, mettendo insieme elementi come il level design e i comportamenti dei nemici, che abbiamo ricreato da zero. Ci sono voluti un po’ di trial and error per arrivare al bilanciamento giusto, come ci era già successo anche con il gioco originale».

In particolare, molto lavoro si è concentrato sulle sezioni che coinvolgono sia Leon che Ashley, che Capcom aveva già anticipato di voler rendere più coinvolgenti e meno frustranti:

«Mentre ci sono degli elementi del gioco in cui ci si muove in coppia, che sono diversi dal dover controllare semplicemente Leon e introducono un tipo diverso di sfida. Penso che siamo riusciti a realizzarli in modo tale che Ashley sia più convincente come personaggio di per sé. I giocatori apprezzeranno quelle sezioni».

Siamo ovviamente curiosi di sperimentare con mano le novità per riferirvi se il lavoro svolto sarà all’altezza del grande videogioco originale.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il nostro Domenico Musicò ha già potuto vedere il gioco in azione da vicinissimo: trovate su SpazioGames.it la sua video anteprima, in vista del debutto di Resident Evil 4 Remake, fissato per il 24 marzo. Nell’attesa, se proprio siete impazienti potete prenotare la Steelbook su Amazon.