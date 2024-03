Resident Evil vola a 154 milioni di copie vendute, grazie a RE4

Il remake di Resident Evil 4 si è confermato un grandissimo successo, qualora ci fossero ancora dubbi: l'ultimo report ufficiale di Capcom ha infatti svelato che la nuova edizione del quarto capitolo della saga ha raggiunto ben 7 milioni di copie vendute.

Il capitolo originale viene spesso considerato uno dei migliori videogiochi della serie, e il remake (che trovate su Amazon) è riuscito non solo a rendergli giustizia, ma anche a migliorarlo e adattarlo agli standard moderni di gioco.

Sebbene sia ancora leggermente distante dai numeri ottenuti da Village — ma non di molto — Capcom ha confermato che questo traguardo ha fatto volare i numeri dell'intera serie survival horror verso record impressionanti.

Il publisher giapponese ha infatti confermato sul proprio sito ufficiale che l'intera saga di Resident Evil ha raggiunto 154 milioni di copie vendute in tutto il mondo: numeri che confermano l'importanza di questa saga per il mercato videoludico e per la stessa Capcom.

Ovviamente gli sviluppatori di Resident Evil 4 non hanno perso tempo per ringraziare i fan di questo nuovo incredibile traguardo, utilizzando le stesse parole che direbbe un certo mercante:

Il successo ottenuto dai remake di Resident Evil ha ormai convinto Capcom che sia questa la strada giusta per la serie, oltre ovviamente a proporre nuovi capitoli come il già citato Village e RE7.

E nel prossimo futuro potremmo già assistere al prossimo rifacimento della serie: un aggiornamento misterioso sembrerebbe infatti aver anticipato il possibile sviluppo di Resident Evil 5 Remake.

Ovviamente vi invitiamo a prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni, ma è ormai certo che Capcom stia lavorando a nuovi remake: nelle scorse settimane ha perfino chiesto ai fan di comunicare le loro preferenze al riguardo.

Ricordiamo che Resident Evil 4 si è recentemente aggiornato alla Gold Edition: fortunatamente, in Europa — e quindi anche in Italia — a breve sarà possibile acquistarne l'edizione fisica.