Resident Evil 4, la nuova versione è online (ed è gratis)

Resident Evil 4 è senza ombra di dubbio uno dei capitoli del brand più amati, tanto a partire dalla giornata di oggi è disponibile una nuova remastered non ufficiale davvero molto interessante.

Il quarto capitolo della saga di survival horror targata Capcom è infatti stata nel corso degli anni spesso al centro di porting di vario genere, per una moltitudine di piattaforme da gioco differenti.

E se nel mentre Resident Evil 4 è anche tornato sulle scene con una versione pensata per la realtà virtuale, i fan non hanno mai smesso di chiedere altri rifacimenti del titolo.

Questa nuova remaster realizzata dai fan promette infatti di essere la migliore versione attualmente in commercio del grande classico Capcom.

Resident Evil 4 HD Project è quindi disponibile gratuitamente a partire dalla giornata di oggi, 2 febbraio 2022, ma solo per tutti coloro che possiedono l’originale Resident Evil 4 in versione PC/Steam.

Non si tratta ad ogni modo di una nuova versione del classico, bensì di un accurato lavoro di di aggiornamento della grafica apportato alla versione base.

Dopo 8 anni di lavoro, gran parte delle texture sono state modificate con asset ad altissima risoluzione, con un occhio di riguardo anche agli effetti di luce e ai modelli poligonali dei vari personaggi.

Inoltre, è offerta anche la possibilità di scegliere tra un’inquadratura standard o classica per le sezioni in cui avremo Ashley al nostro fianco. Poco più in basso, trovate il release trailer.

Per giocare a questa remaster HD, come accennato poco sopra, dovrete possedere Resident Evil 4 su Steam, specificamente per le versioni 1.0.6 o 1.1.0.

Potete scaricare i file in forma totalmente gratuita dalla pagina ufficiale del progetto, e seguire le ulteriori istruzioni pubblicate lì.

Poche settimane fa, un video di confronto evidenziava le differenze visive tra l’edizione originale Ultimate HD del gioco e questa remaster fan made.

Ma non solo: pochi mesi fa l’attore che presta la sua voce al personaggio di Albert Wesker potrebbe aver postato “per errore” la prima immagine ufficiale del remake di RE4.

Per concludere, se amate la saga di Biohazard nella sua interezza, recuperate anche la recensione del film Resident Evil Welcome to Raccoon City, presto in Home Video.