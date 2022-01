Resident Evil 4, la “nuova” remaster si avvicina (e sembra bellissima)

Resident Evil 4 è uno dei capitoli della serie più amati, tanto che durante il prossimo mese di febbraio arriverà una nuova remastered non ufficiale che nulla avrà a che vedere con il presunto remake in lavorazione.

Il quarto capitolo della saga di survival horror made in Capcom è sempre stato protagonista di porting e versioni HD nel corso degli anni.

Senza contare che Resident Evil 4 è da poco tornato sulle scene anche con una versione pensata per la VR e che ha portato l’orrore dei Ganados nello vera realtà virtuale.

Ora, però, questa nuova rimasterizzazione realizzata dai fan si mostra in un nuovo trailer che, oltre a confermare la data di uscita, ne mette in mostra nuovamente le qualità.

Come riportato anche da TechRaptor, Resident Evil 4 HD Project sarà infatti disponibile dal 2 febbraio 2022, ma solo per tutti coloro che possiedono già l’originale Resident Evil 4 in versione PC/Steam.

Non si tratta infatti di una totale riprogrammazione del gioco, bensì di un vero e proprio lavoro di di aggiornamento della grafica sulla versione base.

I modder hanno infatti sostituito gran parte delle texture con vari asset ad altissima risoluzione, migliorando anche gli effetti di luce e i modelli poligonali degli stessi personaggi principali e di contorno.

Ma non solo: sarà offerta anche la possibilità di scegliere tra un’inquadratura standard o classica per le sezioni in cui avremo Ashley al nostro fianco. Poco sotto, il trailer finale del gioco.

Il fan project è stato in lavorazione per almeno 7 anni e, come si nota dal video poco sopra, il risultato del restauro è davvero impressionante.

Alcune settimane fa, per gentile concessione di “ElAnalistaDeBits” abbiamo un video di confronto che evidenzia le differenze visive tra l’edizione originale Ultimate HD del gioco e la remaster.

Ma non solo: alcuni giorni fa l’attore che presta la sua voce al personaggio di Albert Wesker potrebbe aver postato “per errore” la prima immagine del remake ufficiale di RE4.

Infine, se amate la saga, non dimenticate di recuperare anche la recensione del film Resident Evil Welcome to Raccoon City, presto in Home Video.