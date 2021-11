Resident Evil 4 Remake, attore si sarebbe lasciato sfuggire una prima immagine

Di Resident Evil 4 Remake si parla a momenti alterni, con un susseguirsi di fugaci presunte notizie a periodi di silenzio abbastanza nutriti.

Non sappiamo ancora con precisione cosa ne sarà dell’attesa riproposizione del quarto capitolo del survival horror di Capcom, che è stato già protagonista di diversi porting e rifacimenti.

Resident Evil 4 è inoltre uno dei capitoli più amati dell’intera serie, talmente adorato dai fan da essere stato prodotto in versione VR, pensata appositamente per sfruttare tutte le caratteristiche di questa tecnologia. Versione che tuttavia ha fatto discutere per via di contenuti tagliati e modificati rispetto al gioco originale.

Adesso è apparsa invece un’indiscrezione secondo cui l’attore che presta la sua voce al personaggio di Wesker avrebbe postato una prima immagine del remake.

Alla concept art è stato fatto uno screenshot successivamente postato su Twitter dall’utente BewareCreepyVAs.

L’artwork mostra il look che Wesker dovrebbe avere in Separate Ways, il minigioco incluso nel gioco in quasi tutte le sue versioni.

A quanto pare direttamente l’attore DC Douglas avrebbe condiviso l’immagine con i fan, anche se non si sa se questa sia realmente veritiera o no in quanto Capcom non ha rilasciato ancora dichiarazioni in merito.

A sostegno della veridicità dell’immagine tuttavia, sembra che l’account Twitter di Douglas, dopo la diffusione dell’immagine, sia stato rimosso.

Qui di seguito ecco il post incriminato:

So not only did dc douglas break NDA on live stream by admitting to being wesker in the Separate Ways portion of the new #re4remake , but he also sent out concept art given to him by @CapcomUSA_ @dev1_official #REBHFun #wesker #ResidentEvil pic.twitter.com/BlE6orf3tK — Helping Spread Awareness (@BewareCreepyVAs) November 27, 2021

A questo punto i rumor sull’esistenza di Resident Evil 4 Remake si fanno sempre più insistenti e potrebbe non volerci molto per sapere qualcosa di certo riguardo al progetto.

Nell’attesa dell’annuncio del remake però i fan potranno rifarsi gli occhi con un oggetto davvero niente male dedicato a Leon Kennedy (anche se costa un occhio).

Rimanendo in tema Resident Evil 4 VR invece, è da poco stato svelato un DLC gratis amatissimo per la versione in realtà virtuale del quarto capitolo e la data d’uscita non è neanche troppo lontana.