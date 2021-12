Resident Evil 4, la nuova versione sarà quasi “fotorealistica”

Resident Evil 4 è un grande classico, tanto che a febbraio sarà il turno di una nuova remastered (non ufficiale) che però promette di ingannare l’attesa che ci separa dal vero remake in lavorazione.

Il quarto capitolo della saga di survival horror targata Capcom è infatti stato al centro di vari porting e versioni HD nel corso degli anni, ma a quanto pare non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Del resto, Resident Evil 4 è da poco tornato in auge grazie a una sorprendete versione pensata per la VR e che ha quindi portato l’orrore dei Ganados nello splendore della realtà virtuale.

Senza contare che pochi giorni fa l’attore che presta la sua voce al personaggio di Albert Wesker potrebbe aver postato “per errore” la prima immagine del remake di RE4.

Ora, come riportato anche da Wccftech, è stato rilasciato un nuovo video che mette a confronto il gameplay della versione originale HD di Resident Evil 4 con l’imminente remaster fan-made, nota appunto come Resident Evil 4 HD Project.

Come già reso noto la scorsa settimana, l’attesissimo progetto uscirà tra poche settimane, ossia il 2 febbraio, e per gentile concessione di “ElAnalistaDeBits” abbiamo un video di confronto che evidenzia le differenze visive tra l’edizione originale Ultimate HD del gioco e la remaster.

Il progetto è stato in lavorazione per circa 7 anni, e come si può vedere dal video poco sopra il lavoro di restauro è realmente impressionante, in grado di tenere testa alle remastered ufficiali.

In preparazione del gioco originale, Capcom ha raccolto le texture fotografando una varietà di luoghi del mondo reale, principalmente in Spagna e in Galles.

Per questo progetto, lo sviluppatore è andato negli stessi luoghi per scattare le stesse immagini, ma ad altissima risoluzione. Il risultato è un’esperienza visiva il più possibile fedele al gioco originale, presentata con una risoluzione fino a 16 volte superiore a quella del gioco originale.

Vi ricordiamo che un fan ha anche realizzato un perfetto live-action di Resident Evil 2 che lascia davvero a bocca aperta.

Senza contare che Netflix ha da poco rilasciato il primissimo teaser della serie dedicata a Biohazard, il quale mostra un avversario davvero iconico.

Infine, se amate la saga, non dimenticate di recuperare anche la recensione del film Resident Evil Welcome to Raccoon City, da pochi giorni nelle sale.