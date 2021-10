Resident Evil 4 con la grafica di Far Cry è (quasi) un remake next-gen

Resident Evil 4 sta per tornare nella sua versione VR, di fatto uno dei titoli più attesi per gli utenti possessori di un visore per la realtà virtuale.

Parliamo infatti di quello che ancora oggi è considerato il capitolo della saga survival horror più amato di sempre, nonché il più rivoluzionario.

Resident Evil 4 VR è infatti pensato per essere un vero e proprio remake, con un’apposita visuale in prima persona per poter apprezzare maggiormente l’effetto della VR.

Vero anche che diverse fonti sostengono che i dialoghi avrebbero subito degli appositi tagli, togliendo commenti provocanti o comunque a sfondo sessuale.

Ora, come riportato da GameRant, in attesa di testare RE4 VR dal prossimo 21 ottobre, qualcuno ha pensato di “fondere” Resident Evil 4 e Far Cry 5, per un risultato davvero notevole.

Caricando una serie di immagini su Reddit, un fan ha infatti ricreato il livello del canyon del gioco Capcom utilizzando il motore grafico del gioco Ubisoft.

L’enorme quantità di dettagli rendono lo stage davvero notevole dal punto di vista qualitativo, avvicinandolo in tutto e per tutto a un titolo di nuova generazione.

Queste immagini solo la cosa più vicina a un possibile remake di Resident Evil 4, inquadrato in un’ottica più moderna e fresca.

Poco sotto, trovate la gallery che mostra l’ottimo lavoro svolto.

Il motore grafico di Far Cry 5, noto come Dunia, si basa proprio sul ben noto CryEngine visto nella serie Crysis, ancora così al passo coi tempi che sembra tranquillamente appartenere alla nuova generazione.

Speriamo in ogni caso che il remake ufficiale del survival horror Capcom possa essere ancora più bello da vedere, in modo da riportare in auge – nello splendore della next-gen – uno degli episodi più amati di sempre.

Del resto, a gennaio era già stato fatto un primo tentativo, ricreando l’iconico villaggio dei Ganados proprio con il motore grafico di Far Cry 5.

Capcom ha annunciato che RE4 VR uscirà il 21 ottobre, mostrandone appositamente il gameplay per celebrare l’occasione.

Infine, con Halloween in arrivo, ottobre il mese dei grandi annunci per quanto riguarda la serie di Resident Evil, stando alle parole di Capcom.