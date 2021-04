Resident Evil 4: remake ufficiale, ma non è quello che vi aspettate

Capcom ha annunciato una nuova versione di Resident Evil 4, ma non è propriamente quello che vi aspettate.

Il classico è da tempo al centro di rumor riguardo ad un remake, che dovrebbe arrivare sulle piattaforme next-gen nei prossimi anni.

Il gioco è stato parte del Resident Evil Showcase, ma non stiamo parlando del rifacimento tanto atteso dagli appassionati.

Come rivelato dalla software house giapponese in collaborazione con Facebook, infatti, Resident Evil 4 VR è in arrivo in esclusiva su Oculus Quest 2.

Resident Evil 4 VR è una produzione Armature Studio, team di sviluppo di veterani della saga, e Oculus Studios.

Sarà disponibile in esclusiva per Quest 2, l’ultima generazione dei visori per la realtà virtuale della casa americana.

Il titolo originale è stato lanciato nel tempo per GameCube, Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii, Windows PC, Xbox 360 e Xbox One.

Si tratta del secondo prodotto VR di Capcom, dopo Resident Evil 7 per PlayStation VR nel 2017, anche se in quel caso non c’era stato bisogno di adattamenti di visuale.

In questa versione, Resident Evil 4 sarà fruibile in una speciale visuale in prima persona realizzata ad hoc.

Questa visuale coprirà non soltanto le fasi di shooting ma anche i celeberrimi puzzle e il tanto amato inventario.

Abbiamo avuto un primo assaggio del gameplay ma, come anticipato da Facebook, ne vedremo dell’altro il 21 aprile al prossimo showcase dedicato a Quest 2.

I giocatori hanno ricevuto anche un nuovo annuncio a tema Resident Evil Village, con una seconda demo che sarà presto disponibile per tutti.