Resident Evil 4 ricreato in Far Cry 5 ci dà un assaggio del remake

Capcom, oltre ad avere in cantiere l’ormai noto Resident Evil Village (che sappiamo essere in uscita per il 7 maggio prossimo), ha in lavorazione anche un remake di Resident Evil 4, storico quarto episodio del franchise uscito in originale su console Nintendo GameCube nei primi anni duemila.

È notizia di pochi giorni fa che Capcom avrebbe deciso di far passare i lavori del gioco al suo team principale che segue la saga di Biohazard, cosa questa che portato inevitabilmente a uno slittamento dell’uscita rispetto ai piani originali dell’azienda.

Tradotto in altre parole, dovranno passare ancora molti mesi prima di vedere Resident Evil 4 Remake in azione. Ora, però, qualcuno ha ben pensato di ingannare l’attesa offrendoci un assaggio di quello che potrebbe essere il look finale del remake (o quantomeno, la cosa che più ci si avvicina al momento), ricreando l’iconico villaggio di “El Pueblo” tratto dalle fasi iniziali di Resident Evil 4, il tutto utilizzando il motore grafico di Far Cry 5.

L’autore, noto come Mojo Swoptops, è infatti riuscito a ricreare il villaggio di RE4 usando il map builder del quinto capitolo della serie di Far Cry. Nel video, visionabile poco sotto, Mojo accompagna gli spettatori passo dopo passo attraverso il processo di creazione del villaggio, spiegando come e in che modo è stato in grado di ricreare l’ambientazione (il tutto lo avrebbe tenuto impegnato per circa quattro ore).

Purtroppo, Mojo non ha ancora incluso la possibilità di esplorare il villaggio dei Ganados in prima persona, cosa questa che lo avrebbe accostato neanche troppo sorprendentemente al gameplay classico di Resident Evil 7 e Resident Evil Village (sarebbe infatti magnifico avere modo di provare tutto con mano, magari grazie a una demo giocabile).

Resident Evil Village approderà sia su PS4 e Xbox One che sulle già annunciate versioni PS5, Xbox Series X|S e PC. La data di uscita del gioco è fissata per il prossimo 7 maggio di quest’anno.