Resident Evil 9 prende forma: prime conferme

Resident Evil Village è l’ultimo episodio della celebre saga di survival horror prodotta e sviluppata da Capcom, un gioco che non ha di certo deluso le aspettative (in attesa del non ancora annunciato Resident Evil 9).

L’avventura di Ethan Winters è uscita da ormai diversi mesi, tanto che i fan sembrano già battere i piedi in attesa del prossimo capitolo del franchise.

Dopotutto, il tempo che ci separa dall’arrivo dei nuovi DLC di Village annunciati nelle scorse settimane sembra essere purtroppo più lungo del previsto.

Senza contare che negli ultimi giorni stanno iniziando a farsi strada anche nuove indiscrezioni su Resident Evil 4 Remake, rifacimento di uno degli episodi più importanti di sempre.

Ora, come riportato da VGC, nel corso del podcast Awfully Irish, Neil Newbon, doppiatore di Karl Heisenberg in Resident Evil Village e Nicholai Ginovaef in Resident Evil 3 Remake, ha parlato di un nuovo gioco a cui starebbe lavorando.

Newbon sarebbe infatti in cabina di regia con la collega Nicole Tompkins, voce di Jill Valentine in Resident Evil 3 e Daniela Dimitrescu in Resident Evil Village.

Newbon ha infatti dichiarato:

Mi sono fatto degli ottimi amici con cui amo lavorare spesso e volentieri. Io e Nicole potremmo essere al lavoro su altro. Ora non posso rivelare nello specifico su cosa stiamo lavorando, ma se questo è stato il nostro primo lavoro potrebbe non essere di fatto l’ultimo.

Considerando che entrambi gli attori hanno interpretato più di un personaggio in vari episodi del franchise di Biohazard, ora come ora è un po’ difficile fare illazioni.

Da tempo si vocifera infatti che il prossimo Resident Evil 9 vedrà il ritorno di Jill Valentine, magari proprio nella versione vista (e giocata) nel remake del terzo capitolo.

Un’altra teoria è che si tratti invece di un nuovo contenuto scaricabile per Resident Evil Village, che magari interessi proprio i personaggi doppiati dai due attori.

Ricordiamo che Resident Evil sta tornando in auge anche nel mondo della televisione del cinema, con una serie di vari progetti dedicati.

Ma non solo: qualcuno ha ricreato il primissimo Resident Evil con una visuale in soggettiva, mantenendo intatto lo spirito dell’episodio originale.