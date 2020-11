Resident Evil 3 su PS5 sfrutta una caratteristica di DualSense mai vista prima

Resident Evil 3 è l’ultimo remake made in Capcom, il quale ha riproposto sulle console current-gen la terza avventura della serie horror apparsa in origine su PSOne.

Il gioco è ovviamente retrocompatibile con PS5, tanto che un utente via Twitter ha segnalato un dettaglio davvero molto particolare, relativo però a DualSense (ovvero il pad della nuova console Sony).

Dalle immagini che trovate poco sotto, è evidente che i due led presenti sul controller mostrano di fatto lo stato di salute della protagonista Jill Valentine (verde nel caso si situazione ideale, per poi tendere maggiormente al rosso quando le ferite iniziano a farsi insopportabili).

Found a nice little element today to Resident Evil 3 on PS5. Your controller turns more bloody with the lights as you get hurt and goes back to green as you heal! pic.twitter.com/5Abbrwk5RX

