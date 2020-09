Resident Evil 3, Ellie di The Last Of Us prende il posto di Jill grazie ad una mod

“Darknessvaltier” ha pubblicato un’interessante mod per Resident Evil 3 che consente di impersonare Ellie, personaggio protagonista del recente The Last Of Us – Parte II, capolavoro di Naughty Dog disponibile in esclusiva per Sony Playstation 4. Ellie sostituisce il modello 3D di Jill ed è completa di tutte le animazioni facciali, così da offrire una maggiore integrazione all’interno del gioco. Potete dare un’occhiata al risultato finale dal filmato presente nel player sottostante. Coloro che sono interessati possono scaricare la mod a questo indirizzo.

Lo scorso mese vi avevamo riferito che il titolo ha venduto, nello stesso periodo di tempo, la metà di Resident Evil 2, ma questo risultato era già stato previsto dalla software house nipponica, dato che le performance sono state in linea con quelle avute dal gioco originale su Playstation. Recentemente vi abbiamo parlato di un’altra mod che consentiva di impersonare Nico Goldstein, personaggio apparso in Devil May Cry V.

Ricordiamo che Resident Evil 3 è disponibile per Windows PC, Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One. Nella nostra recensione, dove abbiamo premiato il titolo con un ottimo 8.5, abbiamo affermato che «la rivisitazione in chiave moderna del terzo capitolo rimane davvero di alta qualità, solida e in grado di riservare alcune gradite sorprese». Per ulteriori approfondimenti relativi al prodotto vi consigliamo di consultare la scheda dedicata, nella quale trovate tutte le notizie e gli articoli inerenti al prodotto.