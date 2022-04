Resident Evil 1, il remake in soggettiva è gratis (grazie ai fan)

A settembre 2021, era stata resa nota la lavorazione di un remake realizzato dai fan del primo capitolo della saga di Resident Evil, con il motore grafico Unity.

Senza nulla togliere a capitoli come RE4 (che trovate anche su Amazon) il primo episodio del franchise è ricordato con molto affetto dai fan storici.

Il progetto in questione, già mostrato alcune settimane fa, trasforma il classico Biohazard a 32-bit in un titolo in soggettiva.

Senza nulla togliere a lavori simili rivolti verso altri capitoli della serie, in questo caso abbiamo un progetto che punta molto sull’effetto nostalgia, più che sull’impatto next-gen.

Creato dal bravissimo ‘PerroAutonomo’ (via DSO Gaming), questo fan remake punta infatti a una grafica in stile PS One, tanto che ora è disponibile una nuova versione beta.

Anche se è lontana dall’essere completa, il gioco include al momento un gran numero di location iconiche e zombie da combattere, anche se il sistema di combattimento ha bisogno ancora di molti ritocchi.

Questo remake per i fan mantiene anche il sistema di inventario originale, così come i puzzle del gioco. Poco sotto, un lungo filmato che mostra il gioco in azione.

Si tratta di un modo piuttosto interessante per rivisitare questo il grande e intramontabile classico Capcom, quindi vi consigliamo vivamente di scaricarlo da questo indirizzo, gratis, in attesa della versione finale.

