Resident Evil 1 (l’originale) in FPV è la cosa migliore che vedrete oggi

Ci sono giochi che sono classici immortali e il primissimo Resident Evil (Biohazard in Giappone) è sicuramente uno di questi, senza possibilità di rettifica.

Prima che Resident Evil 2 diventasse realtà, il vero survival horror Capcom era da ricercarsi nell’avventura di Jill Valentine e Chris Redfield all’interno di Villa Spencer.

Del resto, parliamo di un classico che ha dato vita a un filone molto redditizio, tanto da far sì che anche alcuni oggetti presenti nel gioco diventassero così iconici da essere venduti anche nella realtà.

Ora, dopo aver trasformato il remake del primo Resident Evil in prima persona, qualcuno si è spinto ancora oltre, realizzando una versione inedita dell’originale datato 1996.

Su ResetEra è stato infatti pubblicato un video di un progetto fan made realmente sorprendente, che trasforma il classico Biohazard a 32-bit in un titolo in soggettiva.

Tale Richard Aiken ha pubblicato un video in cui viene mostrata una versione in prima persona del primo Resident Evil, con tanto di zombie e locazioni iconiche viste nel gioco uscito 25 anni fa.

Poco sotto, trovate un primo test video del progetto:

A differenza di altri progetti amatoriali, stupisce come questa volta si sia scelto di omaggiare il classico del ’96 piuttosto che la ben più performante versione uscita inizialmente su console Nintendo GameCube nel 2002.

Anche la colonna sonora, i suoni e persino il rumore delle armi da fuoco sono le stesse del titolo Capcom uscito nel secolo scorso, un vero tuffo al cuore per ogni nostalgico che si rispetti.

Al momento non è chiaro se questo Resident Evil in FPV possa vedere la luce nella sua versione completa, ma è pur vero che sul sito ufficiale dello sviluppatore spagnolo è presente un download gratuito davvero molto interessante.

Ma non solo: ricordiamo che anche il remake di Resident Evil 3 era stato trasformato in un gioco in soggettiva, con tutte le differenze del caso.