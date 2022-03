Resident Evil 4 su PS1, con le telecamere fisse, è un sogno a occhi aperti

Resident Evil 4 è uno dei capitoli della serie di survival horror Capcom più amati di tutti i tempi, tanto che col passare degli anni i giocatori non smettono di omaggiarlo in ogni modo possibile.

Il quarto episodio del brand è stato col tempo al centro di porting e conversioni più o meno valide, in grado di dare nuovo lustro a un gioco entrato giocoforza nella storia.

Del resto, Resident Evil 4 è tornato di recente con una versione pensata per la realtà virtuale davvero niente male e che non ha di certo deluso i fan.

Per non parlare di una nuova remaster, totalmente gratis, realizzata dai fan, a dimostrazione che l’avventura di Leon S. Kennedy è ancora ben salda nelle menti dei giocatori. Ora, però, è apparsa online una nuova versione che farà la gioia di tutti i nostalgici incalliti.

Come riportato anche da Wccftech, qualcuno ha realizzato un video demake di Resident Evil 4 PSX che mostra la battaglia contro El Gigante, uno dei boss più celebri del gioco originale.

Resident Evil 4 è noto per essere stato una piccola rivoluzione nella serie, grazie all’abbandono delle telecamere fisse a favore di una camera in terza persona, tanto che il demake sembra invece omaggiare proprio la trilogia classica trasformando il quarto Biohazard in un capitolo tradizionale a tutti gli effetti.

Poco sotto, trovate il video in questione, accompagnato anche da un secondo filmato:

Restando in tema, mesi fa il portale Fanbyte ha reso noto che il remake ufficiale di Resident Evil 4 attualmente in lavorazione sarà più spaventoso e ispirato dell’originale.

Ma non solo: avete visto anche che un artista ha trasformato vari capitoli di Biohazard in vecchi titoli action 2D a scorrimento, proprio come quelli delle sale giochi di una volta?

Infine, il sito ufficiale di Capcom sia stato di recente aggiornato con alcuni artwork dedicati a Resident Evil Code Veronica e non solo: novità in arrivo?