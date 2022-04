Resident Evil 4 diventa come RE Village, grazie ai fan

Resident Evil 4 è uno dei capitoli della serie di survival horror Capcom più apprezzati dai fan, tanto che ora qualcuno si è dilettato a realizzarne una versione in prima persona.

Il quarto episodio della saga (che trovate anche su Amazon) ha ricevuto col tempo vari porting e rimasterizzazioni di un certo peso.

Tra queste, spicca senza ombra di dubbio la versione pensata per la realtà virtuale, che non ha di certo deluso gli appassionati storici di RE4.

Ora, ad esclusione della remaster in HD – gratis – realizzata dai fan, Resident Evil 4 è tornato nello splendore della soggettiva.

Come riportato anche dai colleghi di DSO Gaming, il 3D Environment/Prop Artist Daniel Siemieniaco ha creato un incredibile fan remake di Resident Evil 4 in Unreal Engine 4.

Siemieniaco ha ricreato una parte del Regenerator’s Lab del gioco, concentrandosi principalmente sull’atmosfera dell’ambiente circostante (davvero fedele a quanto visto originariamente su Nintendo GameCube).

Come accaduto per Resident Evil Village e Resident Evil 7, l’artista ha utilizzato una prospettiva in prima persona e, ad essere davverp onesti, il risultato finale è davvero sorprendente.

Siemieniaco è riuscito a catturare l’atmosfera del gioco originale, tanto che questo è esattamente quello che ci aspetteremmo da un remake in prima persona di RE4.

Poco sotto, una gallery con una serie di immagini abbastanza esplicative circa la qualità di questa “nuova versione” del classico.

Restando in tema, avete letto che qualcuno ha realizzato un video demake PS1 di Resident Evil 4 PSX che mostra la battaglia contro El Gigante?

Ma non solo: il papà della serie, Shinji Mikami, di recente si è espresso proprio circa RE4, che a quanto pare non considera essere il suo gioco migliore.

Infine, parlando di veri remake, mesi fa il portale Fanbyte ha reso noto che il rifacimento ufficiale di Resident Evil 4 attualmente in lavorazione sarà più spaventoso e ispirato rispetto all’originale.