Red Dead Redemption Remaster in arrivo? Forse, ma a una condizione

Poche ore fa, Kotaku ha rivelato che stando ad alcune sue fonti affidabili Rockstar Games sarebbe in procinto di annunciare una GTA Trilogy Remastered: a quanto pare, presto potrebbe toccare anche al primo Red Dead Redemption.

Considerando l’uscita quasi certa dei capitoli classici su una moltitudine di piattaforme (inclusa inclusa Nintendo Switch) non sorprende che la casa di sviluppo al soldo di Take-Two abbia in mente anche un ritorno tra le lande del Far West.

Del resto, le remastered dei vecchi capitoli di Grand Theft Auto potrebbero fungere da apripista verso una serie di nuove versioni rimasterizzate di vecchie glorie.

Chissà se a smuovere le acque sono stati anche gli incassi giornalieri di GTA V, in grado di lasciare davvero a bocca aperta.

Red Dead Redemption è invecchiato decisamente bene

Sempre nel report di Kotaku (via Push Square) sembra che nei piani di Rockstar non vi siano quindi solo i vecchi GTA usciti anche per PlayStation 2.

Sembra infatti che lo sviluppatore americano sia pronto a far rivivere anche il leggendario Red Dead Redemption.

Da anni, specie dopo l’uscita di Red Dead Redemption 2, i fan hanno chiesto a gran voce una remaster del primo capitolo.

Dopotutto, il gioco è stato rilasciato per la prima volta più di dieci anni fa, nel lontano 2010 per PS3 e Xbox 360, quindi i tempi per un ritorno sono decisamente maturi.

Il rapporto afferma che Rockstar ha intenzione di realizzare la remaster in questione, sebbene tutto potrebbe dipendere da quanto bene venderà la prima “ondata” di rifacimenti eccellenti.

In altre parole, solo il successo di GTA III, Vice City e San Andreas decideranno il destino di John Marston. Vi terremo ovviamente aggiornati nel caso di ulteriori novità.

Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è stato incluso anche nella nostra classifica dei migliori open world pubblicata pochi giorni fa.

Ma non solo: avete letto che il gioco è stato in grado di meritarsi anche una citazione ad un celebre film che ha vinto anche un premio Oscar?

Senza contare anche il giocatore che ha deciso di omaggiare la celebre serie TV di Breaking Bad all’interno di Red Dead Online.