Red Dead Redemption 2 incontra Breaking Bad (ed è fenomenale)

Red Dead Redemption 2 è un gioco enorme come pochi, così come enorme è anche la sua controparte multigiocatore, Red Dead Online.

Un mondo enorme e tante attività secondarie entusiasmanti sono solo la punta dell’icerìberg di un comparto online dedicato interamente al gioco Rockstar, in grado di tenervi impegnati per altre ore indefinite.

RDR2 è stato incluso anche nella nostra classifica dei migliori open world pubblicata proprio in queste ore, quindi la cosa non sorprende più di tanto.

Del resto, parliamo di un titolo così vasto e pieno di chicche da meritarsi anche una citazione ad un famosissimo film che ha vinto nientemeno che un premio Oscar.

Come saprete, Red Dead Online consente ai giocatori di affrontare il selvaggio West insieme ad altri utenti sparsi in tutto il mondo.

Sebbene la campagna per giocatore singolo consenta agli utenti di avere una certa flessibilità con l’aspetto del proprio personaggio, Red Dead Online offre molta più libertà.

Ora, in una sorprendente dimostrazione di creatività davvero encomiabile, l’utente Reddit HeySoloSoyYo ha portato nel gioco i membri della famiglia Salamanca di Breaking Bad.

Per quei pochi – pochissimi – che non la conoscono, Breaking Bad è stata una serie televisiva trasmessa per cinque stagioni tra il 2008 e il 2013, in grado di raccontare il New Mexico e tutto ciò che ruota attorno al mondo del narcotraffico.

Sia la serie di giochi di Red Dead Redemption che Breaking Bad sono grandiose rappresentazioni del mondo criminale e della violenza che ruota attorno ad esso, quindi un crossover del genere si lega alla perfezione.

Poco sotto, trovate un’immagine di Hector, Leonel e Marco Salamanca in chiave Rockstar Games.

I modelli dei personaggi di Red Dead Online si abbinano perfettamente a sicari del cartello di Juarez, meglio conosciuti come “The Cousins”, interpretati rispettivamente nella serie da Daniel e Luis Moncada (il capofamiglia ha invece il volto del grande Mark Margolis).

Nonostante è davvero improbabile che Rockstar decida un giorno di sviluppare un tie-in su Breaking Bad, è comunque incredibile notare la fantasia di alcuni giocatori particolarmente talentuosi.

