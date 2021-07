Red Dead Redemption 2, easter egg da Oscar nasconde un premio

Red Dead Redemption 2 non teme rivali nel genere action open world, e rappresenta tuttora uno dei titoli più profondi e realistici della scorsa generazione.

La drammatica redenzione di Arthur Morgan passa per un mondo di gioco ricco di dettagli, easter egg, storie secondarie e una marea di attività in cui immergersi senza indugi.

Il titolo può vantare un comparto grafico di tutto rispetto, recentemente arricchito dall’update NVIDIA che lo accoglie a braccia aperte nella next-gen.

La fauna del gioco è un altro elemento curato fin nei minimi dettagli, al punto da aver ispirato uno studio universitario sul comportamento degli animali.

Il mondo del west è ricco di segreti che aspettano solo di essere portati alla luce e nonostante il gioco di Rockstar Games sia sul mercato da ben tre anni, i fan continuano a imbattersi in clamorose scoperte.

L’ultima di queste riguarda The Revenant, film di Alejandro González Iñárritu parzialmente basato sul romanzo omonimo di Michael Punke che nel 2015 valse l’Oscar a Leonardo DiCaprio, nel quale viene narrata la storia dell’esploratore statunitense Hugh Glass, noto per essere sopravvissuto all’aggressione di un Grizzly.

A effettuare la clamorosa scoperta è stato l’utente di Reddit GoldenCanadian, attualmente alla sua terza run, impresa considerevole se si considera la profondità di Red Dead Redemption 2.

Nel corso di un’esplorazione, il videogiocatore si è imbattuto in un NPC sbranato da un orso ancora seduto sul suo ventre. Avvicinandosi ulteriormente al cadavere, GoldenCanadian ha rinvenuto un coltello.

Guardando l’arma con attenzione, l’utente ha notato che il manico era stato ricavato da un corno di cervo, e a quel punto ha ricondotto l’immagine sottostante al film con Leonardo DiCaprio (via GameRant).

GoldenCanadian ha immediatamente colto il riferimento con una delle scene più note della pellicola, quella dello scontro con l’orso, e ha spiegato come raggiungere l’area per ottenere l’arma.

Sarà necessario recarsi nell’area a nordovest di Hanging Dog Ranch, a nord di Little Creek River, nella regione di West Elizabeth, precisamente in questo punto:

Non si tratta dell’unico riferimento cinematografico rinvenuto in tempi recenti: la settimana scorsa, un fan si era imbattuto con stupore in una citazione della Trilogia del Dollaro di Sergio Leone.

Lo sviluppo del titolo ha richiesto molto tempo e molte sono state le modifiche in corso d’opera, alcune delle quali riguardano un avversario molto noto che avrebbe potuto essere molto più pericoloso.

La trama del gioco è ricca di momenti drammatici e un utente ha deciso di “giocare sporco” pur di riuscire a trarre in salvo uno dei compagni di Arthur.