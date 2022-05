Red Dead Redemption Remake è già in sviluppo? Spuntano conferme

Molti fan continuano ad augurarsi in queste ore di poter vedere adattato sulle console di ultima generazione il primo Red Dead Redemption, con un apposito remake ideato utilizzando lo stesso engine e meccaniche dell’apprezzatissimo secondo capitolo.

Red Dead Redemption 2 si è infatti rivelato indubbiamente un enorme successo (potete recuperarlo con consegna rapida su Amazon), ma nonostante i desideri dei fan non sono mai arrivate ulteriori comunicazioni ufficiali sul futuro della saga western.

I fan hanno così iniziato una lunga campagna per riportare in vita proprio la componente multiplayer di Red Dead Redemption 2: un’iniziativa che Take-Two ha ammesso di avere ascoltato, sottolineando che Rockstar Games avrà dichiarazioni da fare in merito.

Le affermazioni del CEO non sono passate inosservate, rafforzando i già recenti rumor su un adattamento next-gen del secondo capitolo, che potrebbero includere anche una gradita sorpresa: il remake di Red Dead Redemption.

Chris Klippel di Rockstar Mag, molto vicino al mondo dei titoli Rockstar Games, sostiene infatti che un porting per le console di ultima generazione di Red Dead Redemption 2 sarebbe stato in lavorazione almeno dalla fine del 2020 (via GamingBolt).

Ma in contemporanea gli sviluppatori si sarebbero messi al lavoro anche su un vero e proprio Red Dead Redemption Remake, per il quale sarebbe però necessario molto più tempo: secondo Chris Klippel, l’eventuale annuncio sarebbe stato rinviato.

à la base être annoncé bien plus tôt. L'annonce aurait été visiblement décalée pour le remaster/remake de RDR. Je n'en sais pas plus, si ce n'est que le projet serait toujours d'actualité et que visiblement il ne porte pas le nom "Outlaws Collection". Wait & see ! (2/2) — Chris’ Klippel (@Chris_Klippel) May 16, 2022

L’insider si è detto così fiducioso delle sue affermazioni che ha semplicemente invitato i suoi follower ad «aspettare e vedere» che cosa succederà. Effettivamente, nel corso degli ultimi risultati finanziari, Take-Two aveva ammesso di voler riproporre almeno 8 rivisitazioni di giochi già rilasciati fino al 2025, dunque i due capitoli di Red Dead Redemption sarebbero ottimi candidati.

Come di consueto, in assenza di conferme ufficiali da parte di Rockstar Games o dello stesso publisher, vi invitiamo però a prendere la notizia con le dovute precauzioni: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità sulla vicenda.

In ogni caso, ricordiamo che non è la prima volta che si rincorrono le voci su Red Dead Redemption Remake: anche un altro noto insider aveva sottolineato come un annuncio sia molto probabile, ma non nel 2022.