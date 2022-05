Red Dead Redemption 2 torna in vita? Il publisher ha “ascoltato” i fan

Take-Two e Rockstar Games sono pienamente consapevoli dell’incredibile popolarità di Red Dead Redemption 2 e della rispettiva componente multiplayer, ancora oggi molto apprezzata dagli utenti nonostante la scarsa frequenza di aggiornamenti.

Le ultime settimane sono state decisamente tormentate per la community, che ha cercato disperatamente di farsi sentire con una campagna per riportare in vita proprio la componente online di Red Dead Redemption 2 (potete acquistarlo con consegna rapida su Amazon).

La campagna per salvare Red Dead Online è così diventata virale in brevissimo tempo e sembra aver ottenuto i risultati sperati: l’obiettivo era infatti quello di farsi ascoltare da Rockstar Games per non far «morire» la modalità.

Stando a quanto dichiarato dal CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, il desiderio dei fan potrebbe presto essere esaudito, anche se la responsabilità finale resta sempre nelle mani di Rockstar Games stessa.

In un’intervista rilasciata a IGN.com, Zelnick ha infatti confermato che il team di sviluppo intende supportare Red Dead Online ancora a lungo e di aver osservato con attenzione la campagna dei fan:

«Ho ascoltato le frustrazioni: siamo lusingati che i fan vogliano più contenuti e Rockstar dirà di più a tempo debito».

Take-Two ha poi ribadito che Rockstar Games sta attualmente lavorando su tantissimi aggiornamenti e di avere ancora intenzione di mantenere attivo il supporto ai server, che quindi non sono affatto vicini alla morte.

Tuttavia, nonostante le dichiarazioni lascino intendere che gli sviluppatori potrebbero avere in programma grandi update ancora non annunciati, il CEO non ha voluto comprensibilmente rilasciare ulteriori dettagli, sottolineando semplicemente che sta a Rockstar Games scegliere se e quando annunciare o sviluppare eventuali contenuti aggiuntivi.

In ogni caso, le dichiarazioni di Zelnick sembrerebbero aver riacceso un leggero barlume di speranza per l’arrivo di nuovi contenuti sull’online di Red Dead Redemption 2: qualora effettivamente arrivassero novità, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Ricordiamo che negli ultimi giorni si sta chiacchierando molto di una possibile versione nativa su PS5 e Xbox Series X|S di Red Dead Redemption 2: potrebbe essere dunque l’opportunità ideale per introdurre novità richieste dalla community.

Nel corso dell’intervista c’è stata anche la possibilità di chiacchierare su una possibile partnership con FIFA: Take-Two ha ammesso di essere molto interessata, ma che al momento non c’è nulla di cui parlare.

Per quanto riguarda invece un altro attesissimo titolo di Rockstar Games, potrebbe esserci ancora molto tempo da aspettare: dagli ultimi risultati finanziari sono arrivate brutte notizie per il lancio di GTA 6.