Red Dead Redemption Remake, annuncio in arrivo? Spuntano i primi dettagli

Dopo il grande successo ottenuto dal secondo capitolo della serie, che ha svolto la funzione di prequel, i fan sognano da tempo che possa essere svelato Red Dead Redemption Remake che possa permettere di rivivere le avventure di John Marston con l’ultimo engine di Rockstar Games.

L’operazione consentirebbe infatti ai fan di riprendere l’avventura western esattamente da dove Red Dead Redemption 2 si era interrotto, con una menzione magari anche per Arthur Morgan e altri personaggi introdotti nel secondo capitolo.

Le voci sul possibile remake si rincorrono da diversi mesi, ma si sono notevolmente rafforzate dopo un report del publisher Take-Two, che metteva in forte evidenza la volontà di lanciare «nuove iterazioni di titoli precedentemente rilasciati», lasciando dunque un forte indizio che tra questi ci fosse anche il primo capitolo della saga.

A dare nuova vita alle indiscrezioni ci ha pensato nelle ultime ore anche l’insider AccountNGT, già noto per aver svelato in anticipo le prime informazioni su Star Wars Eclipse.

Come riportato da DualShockers, l’insider ha risposto a diverse domande della community, che riguardavano anche possibili novità sull’universo western ideato da Rockstar Games.

Commentando la domanda di un utente che gli domandava se ci fossero possibilità di vedere un lancio di Red Dead Redemption Remake, l’insider ha svelato che il titolo sembrerebbe essere già in lavorazione:

@Snowofx897

What are the chances for a Rdr2 ps5 patch this year? Or a Rdr1 remake this year

Pretty high for an announcement but a release, I don't think so

— AccountNGT (@AccNgt) January 7, 2022