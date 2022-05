Red Dead Redemption 2 potrebbe essere in arrivo su PS5 e Series X

I fan dei titoli Rockstar Games non hanno mai dimenticato Red Dead Redemption 2, tanto che da mesi si parla di una presunta versione next-gen dell’open world ambientato nel Far West,

Si tratterebbe sicuramente di un’ottima notizia per tutti i fan del capolavoro western di Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole).

Considerando che GTA V ha ricevuto da poco un trattamento per le console di nuova generazione, nulla esclude che anche le avventure di Arthur Morgan possano presto tornare su PS5 e Xbox Series X.

Difatti, come riportato anche dai colleghi di Game Rant, sembra proprio che RDR2 sia destinato a tornare prima del previsto.

Il leaker AccountNgt – da sempre molto affidabile avendo centrato in pieno l’indiscrezione su Star Wars Eclipse – ha reso noto che una versione next-gen di Red Dead Redemption 2 è in arrivo.

Allo stato attuale, non ci sono versioni native PS5 o Xbox Series X del gioco, sebbene il titolo sia ovviamente retrocompatibile con le nuove console.

Nel caso in cui Red Dead Redemption 2 ricevesse un aggiornamento nativo per PS5 e Xbox Series X, come si vocifera, sarebbe cosa buona e giusta, sebbene sono in molti a domandarsi se – proprio come le versioni next-gen di Grand Theft Auto V – sarà necessario ricomprarlo anche se possedevano già le versioni precedenti del gioco.

Quindi, è molto probabile che Rockstar farà pagare per qualsiasi aggiornamento next-gen di RDR2, invece di rilasciare un update gratis: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che sempre AccountNgt ha da poco confermato che anche un remake del primo Metal Gear Solid sarebbe attualmente in lavorazione.

Restando in tema, alcune settimane fa un fan ha ricreato nel gioco Rockstar una delle scene della cinematografia western migliori di tutti i tempi.

Senza contare che Red Dead Redemption 2 offre la possibilità di prendere parte a imprese epiche, sebbene non sempre tutto va per il verso giusto.