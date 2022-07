Dino Crisis, questo remake next-gen dei fan vi svolterà la giornata

Dino Crisis è la celebre serie targata Capcom nata nel lontano 1999 e da tempo immemore parcheggiata in un angolo, in attesa di tempi migliori.

Ispirato ai Resident Evil classici (che trovate anche su Amazon) il primo capitolo raccontava le avventure di Regina, un’agente speciale inviata ad indagare una struttura misteriosa nascosta su di un’isola piena di dinosauri.

Se un remake o una remaster del classico si sta facendo attendere, i fan non sono rimasti con le mani in mano, realizzando rifacimenti non ufficiali come quello realizzato con Unreal Engine, davvero splendido da vedere.

Ora, dopo che Dino Crisis ha compiuto i suoi primi 23 anni, qualcuno ha dato vita a un fan remake del gioco realmente sorprendente, in Unreal Engine.

TeaserPlay ha pubblicato un nuovo video che mostra come sarebbe un remake di Dino Crisis con la potenza dell’Unreal Engine 5.

Questo fan remake non è in alcun modo collegato a un precedente progetto che abbiamo segnalato nel 2019, visto che a quanto pare il fan remake di Dino Crisis del team Arklay potrebbe essere morto (gli sviluppatori non hanno infatti fornito alcun aggiornamento negli ultimi 2-3 anni).

Per questo nuovo rifacimento non ufficiale, TeaserPlay ha sfruttato alcune delle caratteristiche chiave dell’UE5, come Lumen, Nanite, Screen Space Ray Tracing e Global Illumination Shader.

Nel concept trailer vediamo un personaggio che immaginiamo essere Regina muoversi attraverso ambientazioni lussureggianti, oltre a mostrare l’iconico e gigantesco T-Rex e i Raptor (incluso anche un Mega-Raptor mai visto prima).

Restando in tema, avete visto che Exoprimal – action game targato Capcom con tanto di dinosauri – si è mostrato in alcuni lunghi video che ne hanno messo in mostra le particolarità (e la tamarraggine)?

Ma non solo: alcune settimane fa Capcom ha indetto un sondaggio per capire quali brand sono tra i più amati, tra cui ovviamente troviamo anche quello di Dino Crisis.