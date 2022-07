Un altro JRPG Square dell’era PS1 starebbe per tornare (e l’uscita è vicina)

Una remaster di SaGa Frontier 2 potrebbe essere lanciata presto su PlayStation 4 e Nintendo Switch, a giudicare da un annuncio apparso online in queste ore.

Lasciando un attimo da parte giochi più moderni come Final Fantasy VII Remake (potete acquistare l’edizione Intergrade al miglior prezzo in consegna rapida su Amazon), Square Enix non sembra infatti aver dimenticato alcuni grandi classici.

Già con il primo SaGa Frontier Remastered uscito alcuni mesi fa il publisher nipponico ha dimostrato che il passato è molto importante.

Il noto negozio online Play-Asia, come riportato da @asiangameprints, sta attualmente elencando la remaster non ancora annunciata per PlayStation 4 e Nintendo Switch con data di uscita davvero molto vicina, al 22 agosto 2022 (ma poi spostato al 25 dallo store).

Se il gioco verrà lanciato tra poco più di un mese, è estremamente probabile che ne sentiremo parlare molto presto, come sottolineato anche da Wccftech.

Ricordiamo che SaGa Frontier 2 è di fatto l’ottavo gioco originale nella serie SaGa: uscito in Giappone nel 1º aprile del 1999, il gioco è eccezionalmente arrivato anche in Europa – sulla prima PlayStation – il 22 marzo 2000.

Lo sviluppo di questo gioco di ruolo fantasy è stato guidato dal creatore della serie Akitoshi Kawazu, con le musiche davvero splendide di Masashi Hamauzu.

Restando in tema, l’ondata di rimasterizzazioni e riproposizioni che ha visto protagonista Square Enix non accenna a placarsi, come dimostra l’uscita del recente Chrono Cross The Radical Dreamers Edition.