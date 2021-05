Red Dead Redemption 2, video svela un trucco realistico per sfidare gli orsi

Red Dead Redemption 2 continua a sorprendere ogni giorno per l’incredibile realismo introdotto nel mondo di gioco, che contribuisce all’immersione dei fan che scoprono ogni giorno sempre nuovi segreti.

Un giocatore particolarmente attento ha infatti notato che esiste un modo particolare per poter affrontare gli orsi di Red Dead Redemption 2, nello specifico per impedire di poter essere attaccati, ispirato ad un comportamento nella vita reale.

Un comportamento molto realistico del regno animale era già stato osservato nei pesci: un dettaglio molto particolare che, probabilmente, potrebbe esservi sfuggito nel vostro primo gameplay.

A sorprendere particolarmente per la cura dei dettagli realistici era stata anche la fisica dei proiettili: un giocatore ha infatti scoperto come sfruttarla a proprio vantaggio per far «suicidare» i nemici.

Un fan ha scoperto un metodo realistico per non farsi attaccare dagli orsi.

Per quanto riguarda invece la scoperta di oggi, l’utente Demolisher2511 su YouTube ha scoperto che per fare in modo che gli orsi non ci attacchino basterà rimanere completamente immobili, non muovendoci di un centimetro.

L’animale dopo aver caricato abbastanza a lungo da essersi avvicinato a noi, si mostrerà intimidito dalla nostra prova di forza e ben presto procederà per la sua strada, senza provare a far di noi un sol boccone.

Potete osservare questo curioso comportamento nel video realizzato dallo stesso giocatore, che mostra nel dettaglio il protagonista contro l’orso:

Nel caso vogliate provare anche voi a dimostrare la vostra superiorità contro gli orsi, dobbiamo avvertirvi che questo particolare trucco non funzionerà contro il Grizzly Leggendario.

Trattandosi infatti di una delle creature più pericolose da cacciare, ignorerà qualunque istinto comune agli orsi «normali» e vi attaccherà a vista, che decidiate di rimanere immobili oppure no.

Ad ogni modo, si tratta sicuramente di un segreto molto interessante, che può valere la pena di tentare nel caso vogliate sopravvivere all’incontro con uno di questi grandi animali.

Red Dead Redemption 2 include piccoli segreti nascosti anche dei dialoghi: uno di questi è stato particolarmente sorprendente e mostra, all’apparenza, Arthur Morgan uccidere «solo» per recuperare un cappello.

Tuttavia, alcuni elementi del gioco finale sono stati realizzati in modo diverso da quanto inizialmente pubblicizzato: un fan sta realizzando una mod per ripristinare il «vero» John Marston, rendendolo più simile all’aspetto della beta e del primo capitolo.

Gli easter egg non mancano nemmeno negli altri giochi di Rockstar Games: uno di questi, legato alla serie western open world, è stato trovato anche all’interno di GTA V.