Red Dead Redemption 2, un nuovo dialogo sorprende i fan

Sono passati più di due anni dall’uscita di Red Dead Redemption 2, e la community di appassionati non cessa di scoprire nuovi segreti e interessanti dettagli.

L’avventura di Arthur Morgan vanta un mondo realistico e pieno di attività in cui immergersi, accompagnato da una trama potente e matura, capace di restituire una vera atmosfera western.

Solo due giorni fa, un videogiocatore si era imbattuto in una curiosa scoperta sulle sorti di un personaggio, riscontrando una sorta di incongruenza temporale nell’epopea di Rockstar Games.

Anche i comportamenti “autonomi” dei comprimari costituiscono un vero e proprio marchio di fabbrica in Red Dead Redemption 2: c’è chi ha scovato una conversazione segreta che probabilmente vi era sfuggita.

Adesso, grazie a un post su Reddit, possiamo scoprire un nuovo dialogo nascosto che ci consente di apprezzare ancora una volta la quantità di particolari in grado di arricchire il realismo del selvaggio west.

Come molti di voi sapranno, il gioco ci permette di comportarci con assoluta libertà, dandoci la possibilità di interagire liberamente con i numerosi NPC che incontreremo nel corso della nostra avventura.

Nel video pubblicato dall’utente Im_a_scientistFR, possiamo notare una curiosa linea di dialogo “contestuale” a ciò che è appena avvenuto.

Dopo una sparatoria, Arthur Morgan raccoglie il cappello di una delle vittime e lo indossa al posto del suo, per poi procedere ad allontanarsi dalla zona.

Nel mentre, un cowboy di passaggio, che ha probabilmente assistito allo scontro a fuoco, si rivolge al protagonista in questo modo:

«Li hai uccisi solo per quel cappello?»

Nonostante si tratti di una breve interazione tra il protagonista e l’NPC, possiamo notare ancora una volta il livello di realismo che caratterizza praticamente ogni aspetto del gioco.

Sembra che a Rockstar Games non sia sfuggito davvero nulla: dalla cura per le armi (che andranno pulite regolarmente per evitare che si inceppino) a quella per il cavallo, Red Dead Redemption 2 continua a riservare una miriade di accortezze in grado di accrescere il livello di immersione.

Non solo il mondo degli esseri umani, ma anche quello della fauna testimonia un livello di dettaglio invidiabile: è infatti possibile notare alcune interessanti caratteristiche nel comportamento dei pesci, che differiscono in base all’habitat in cui si trovano.

Eppure, sembra esserci qualcosa in cui il primo capitolo batte il secondo: un’animazione risulta di gran lunga più dettagliata in Red Dead Redemption.

Anche le sparatorie non mancano di garantire una qualità e un’aderenza alla realtà davvero convincenti: può succedere che alcuni personaggi finiscano per “suicidarsi” involontariamente nel tentativo di ucciderci.