Red Dead Redemption 2, mod ripristina il “vero” John Marston

Un fan di Red Dead Redemption 2 sta realizzando una mod che mira a ripristinare il «vero» John Marston, restaurando in altre parole l’aspetto che aveva il personaggio in fase beta, più simile al look del primo titolo.

Il secondo capitolo della serie è infatti un prequel, motivo per cui Rockstar Games ha scelto di adottare un look diverso per lo storico protagonista, rendendo così particolarmente evidente che è più giovane.

Non è la prima volta che i fan lavorano per cercare di migliorare ulteriormente questo capolavoro: poche settimane fa vi avevamo segnalato infatti la presenza di un altra mod, in grado di rendere il mondo di gioco ancora più realistico.

Un effetto, almeno a livello visivo, che è già possibile raggiungere sfruttando la risoluzione 8K con Ray Tracing attivo, grazie alla RTX 3090.

Una mod ripristina l'aspetto originale di John Marston.

Come riportato da Game Rant, i lavori sulla mod che invece punta a restaurare John Marston sono iniziati all’inizio dell’anno, mentre l’upload iniziale è avvenuto ad aprile.

Da allora l’utente GuiCORLEONEx794 di Nexus Mods sta tenendo costantemente aggiornato il «John Marston Restauration Project», modificando piccoli dettagli per renderlo più simile allo stato iniziale del personaggio, promesso durante le prime campagne pubblicitarie.

Come potete osservare da questa immagine che mette a confronto le due versioni del personaggio su Red Dead Redemption 2, tra gli altri piccoli dettagli è stata anche modificata la forma del volto, ora molto più simile a quanto visto nel primo capitolo:

Se volete provare anche voi questa mod e ripristinare il look di John Marston, potete dirigervi sulla pagina ufficiale di Nexus Mods e seguire accuratamente le istruzioni.

Un lavoro sicuramente molto interessante, che potrebbe riaccendere la voglia di molti giocatori di tornare ad esplorare l’immenso mondo western.

L’open world di Rockstar Games ancora oggi continua a sorprendere i fan, come dimostrato da un nuovo dialogo scoperto recentemente.

Altrettanto sorprendente, seppur per motivi diversi, è stato un nemico che si è dimostrato essere molto paziente.

In ogni caso, un video ha dimostrato che c’è un piccolo dettaglio che il primo storico titolo di John Marston ha curato meglio rispetto al secondo capitolo.