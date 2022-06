Red Dead Redemption 2, scoperto un emozionante segreto nel finale

Red Dead Redemption 2 è un gioco decisamente intenso, e Rockstar ha saputo affascinare tantissimi giocatori con l’ultima epopea western.

Dopo tutti questi anni dall’uscita, il titolo riesce ancora ad emozionare con qualcosa di inedito (che potete scoprire anche voi acquistandolo su Amazon).

Ci sono dei segreti, infatti, che ancora non sono stati scoperti nel gioco, come quelli che qualcuno ha trovato in Metal Gear Solid V di recente.

E ce ne sono anche in titoli apparentemente più semplici, dal punto di vista narrativo, come Marvel’s Spider-Man dove c’è un segreto tagliato dalla versione finale.

Prima di continuare la lettura vi confermiamo, se non fosse stato chiaro finora, che quello che vi stiamo per raccontare è un segreto che riguarda il finale di Red Dead Redemption 2.

Pertanto, nel caso non abbiate portato a termine ancora il titolo di Rockstar Games, vi consigliamo di non proseguire con la lettura per non incappare in pesanti spoiler.

Detto ciò, mettiamo un’altra immagine per darvi tempo di uscire, e andiamo avanti.

Dopo la fine della storia principale, Red Dead Redemption 2 mette di fronte ai giocatori un epilogo molto lungo, di una manciata di ore.

La storia fa un salto avanti di sette anni e segue John Marston mentre costruisce la sua casa del primo Red Dead Redemption. In questo frangente John può interagire in vari modi con la sua famiglia, ma un utente di Reddit ne ha scoperta una più sottile delle altre:

L’interazione scoperta dall’utente Riddey_ mostra John e Abigail che guardano la loro fattoria, e il figlio Jack che gioca con il cane Rufus. L’interazione è molto sottile e umana, ed è perfetta come finale definitivo di Red Dead Redemption 2.

Un’attenzione per i dettagli davvero importante, che fa soprassedere anche sul difetto più grande del gioco che qualcuno ha voluto far notare.

Un tipo di segreto che qualcuno ha scoperto anche in Horizon Forbidden West, ed è molto realistico.