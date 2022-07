Red Dead Redemption 2, il mondo di gioco è stato aggiornato (grazie ai fan)

I fan di Red Dead Redemption 2 non si sono mai stancati di supportare il titolo western per eccellenza, grazie a mod spesso davvero pazzesche.

L’ormai leggendario open world western dai creatori di GTA (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) è infatti da tempo al centro di modifiche in grado di migliorare l’esperienza sin nelle fondamenta.

Di recente, infatti, una mod ha quasi del tutto rivisto il sistema di leggi del gioco, per un risultato davvero molto interessante.

Senza contare anche tutta una serie di miglioramenti tecnici in grado di rendere Red Dead Redemption 2 davvero più bello da vedere.

Ora, come riportato anche da PCGamesN, l’appassionata community di modder di RDR2 ha continuato a trovare nuovi modi per rinvigorire l’universo western di Arthur Morgan.

Vestigia, una nuova gigantesca mod di RDR2 realizzata dal bravissimo no12 e dal suo team di collaboratori, è frutto di un lavoro durato più di un anno.

In soldoni, si tratta di una revisione completa del mondo di gioco di Red Dead Redemption 2, migliorando il clima, la fauna selvatica e i sistemi di comportamento dei PNG, nel tentativo di rendere ancora più plausibile e “reale” il capolavoro di Rockstar.

La mod è suddivisa in quattro moduli, che funzionano essenzialmente – stando a quanto reso noto da no12 – come fossero quattro mod in una.

Ad essere pesantemente ritoccato è il meteo, essendo stata modificata la temperatura e la transizione tra pioggia e sole, in modo che gli acquazzoni durino più a lungo e si trasformino gradualmente in nuvole, freddo e poi di nuovo sole.

Elementi come la nebbia, le nubi e le tempeste di polvere sono ora resi più dettagliatamente e i loro cicli temporali sono stati modificati, per cui possono durare più a lungo o verificarsi solo in regioni specifiche.

Anche la flora è stata modificata, con il sottobosco delle foreste più fitto e il terreno in generale più reattivo alla presenza di Arthur: saltare in acqua, per esempio, genera bolle e schiuma.

Il quarto modulo, tuttavia, è il più sostanzioso, in quanto aumenta il limite di pedoni nelle città (come Saint Denis) a 255, oltre a regolare anche l’intelligenza artificiale in modo che i PNG siano più propensi a interagire e a parlare tra loro, rendendo il mondo aperto più realistico.

Vestigia rivede anche la fauna selvatica di Red Dead Redemption 2, inserendo un maggior numero di uccelli nel cielo e facendo in modo che gli animali si riproducano solo nei luoghi in cui ciò avrebbe senso.

La mod è disponibile per il download gratuito a questo indirizzo ed è ovviamente compatibile solo con l’edizione PC del gioco.

