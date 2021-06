Red Dead Redemption 2, un giocatore scopre un nuovo “hobby” (e c’entrano gli alligatori)

Red Dead Redemption 2 è ormai così pieno di curiosità, sorprese ed Easter Egg di ogni genere, che francamente abbiamo perso il conto.

L’avventura open world di Rockstar Games propone infatti una moltitudine di ore di gioco da spendere a piacimento nelle lande desolate del Vecchio West.

Dopo avervi raccontato delle varie novità avvistate nel gioco, inclusa la recente mod che ci permette di avere un cane come compagno, è ora il turno di una curiosità piuttosto esilarante, scovata su Reddit.

Un giocatore ha infatti trovato un modo piuttosto singolare per passare il tempo, ossia divertirsi in sella al cavallo a infastidire un alligatore.

Dal filmato, che trovate poco sotto, la bestia non sembra reagire al giocatore, cercando invano di sfuggirgli (nota: nessun vero alligatore è rimasto ferito durante il test).

Nel gioco gli alligatori si trovano zone sudorientali della mappa e sono distinti da due diverse taglie, normale e piccola, ciascuna con una propria pagina nel compendio del gioco.

Al netto del filmato assolutamente fine a se stesso, stupisce comunque costatare come il grado di libertà offerto da Red Dead Redemption 2 sia totale, anche per quanto riguarda la fauna presente nel mondo messo in piedi dagli sviluppatori.

Vi ricordiamo anche che alcune settimane fa vi abbiamo segnalato che un comportamento decisamente atipico proveniente dal regno animale era già stato osservato nei pesci, sempre per quanto riguarda il titolo in questione.

Ma non solo: avete già letto anche che alcuni giorni fa un fan si è messo alla ricerca della verità sui mendicanti ciechi, ed è incappato in una scoperta realmente sorprendente?

Infine, sempre sulle nostre pagine vi abbiamo raccontato che a quanto pare tempo fa è stato rilasciato anche il film ufficiale del primo Red Dead Redemption, una chicca che molti fan non avevano notato prima d’ora.