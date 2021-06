Red Dead Redemption: sapevate che esiste il film ufficiale?

Red Dead Redemption 2 è sicuramente uno dei giochi più incisivi e apprezzati della passata generazione, grazie anche e soprattutto all’open world messo piedi da Rockstar.

L’avventura di Arthur Morgan, sequel del primo Red Dead Redemption, è un titolo realmente sorprendente e ricco di fascino, specie per una resa del Far West come se ne vedono poche (anzi, nessuna).

Considerando che entrambi gli episodi della saga sono stati addirittura usati anche come base per delle lezioni di storia in una nota università americana, non sorprende scoprire che il primo capitolo è diventato un film per la televisione prodotto nientemeno che da Fox.

Stiamo parlando di Red Dead Redemption: The Man from Blackwater, uscito nel 2010 e prodotto da Rockstar Games per la regia di John Hillcoat.

Il cortometraggio varie sequenze viste nel titolo originale, tanto che anche le musiche e un gran numero di dialoghi del film sono gli stessi visti in Red Dead Redemption ma montati in maniera del tutto differente.

Trovate The Man from Blackwater nella sua interezza (circa 30 minuti) nel player sottostante:

Hillcoat è noto agli appassionati di cinema per aver diretto, nel 2008, il film The Road, tratto dal romanzo di Cormac McCarthy La strada e con Viggo Mortensen nel ruolo dell’attore protagonista.

Sarebbe davvero intrigante se un giorno Rockstar decidesse di dare l’ok alla messa in produzione di un vero e proprio lungometraggio con attori in carne e ossa dedicato alle avventure di John Marston e Arthur Morgan.

Ora come ora, gli appassionati devono accontentarsi del film dedicato alla saga di Uncharted, con Tom Holland nei panni di Nathan Drake.

Ma non solo: sul grande schermo è attesa prossimamente anche la trasposizione cinematografica di Ghost of Tsushima, a cura del regista di John Wick.

Infine, per quanto riguarda il piccolo schermo, non dimentichiamo di certo la serie di The Last of Us, la quale sarà curata dallo showrunner di Chernobyl in collaborazione con HBO.