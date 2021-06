Red Dead Redemption 2, Arthur scopre la verità sui mendicanti ciechi

I giocatori di Red Dead Redemption 2 dovrebbero stare molto attenti prima di decidere di fare la carità ai mendicanti ciechi, dopo la sorprendente rivelazione di un fan.

L’open world western di Rockstar Games offre ai giocatori tantissime possibilità di scelta con attività secondarie, che spesso e volentieri nascondono alcuni segreti particolari che possono sfuggire.

Un esempio del genere è osservabile dopo aver realizzato un headshot perfetto, grazie al quale i giocatori potranno notare un dettaglio davvero cruento.

L’incredibile mondo di Red Dead Redemption 2 presto potrà sfruttare la tecnologia DLSS su PC, come svelato da Nvidia insieme a tante altre novità.

Arthur Morgan non si fida dei mendicanti ciechi e scopre una sorprendente verità.

Come riportato da Game Rant, l’utente TikTok, che possiede l’appropriato nickname red_dead_redemption2_, ha svelato che alcuni mendicanti non solo non sono ciechi, ma sono perfettamente in grado di vedere anche avendo indossato una benda.

Arthur Morgan potrà infatti decidere di insospettirsi e puntare contro uno di loro un’arma: il mendicante si tradirà, agitandosi per la paura.

A quel punto il protagonista di Red Dead Redemption 2 giustamente sottolineerà che «sembra davvero percettivo per essere un uomo cieco», senza smettere di puntargli contro la pistola e provocarlo, fino a quando il mendicante non ammetterà la verità, togliendosi la benda e chiedendo pietà.

Potrete osservare anche voi la reazione sorprendente di questo personaggio nella clip video realizzata dall’utente e pubblicata sul suo profilo TikTok:

Seppur il titolo di Rockstar Games sia uscito ormai quasi 3 anni fa, i fan stanno continuando a scoprire tanti piccoli segreti difficili da individuare con una sola run del titolo.

Questo dettaglio fornisce anche una lezione importante per la vita reale: è un bene avere fiducia nel prossimo, ma è altrettanto positivo prestare molta attenzione, soprattutto quando si tratta dei vostri risparmi. Utilizzando tecniche meno aggressive di quelle di Arthur Morgan, si intende.

Nonostante l’incredibile cura per i dettagli di Red Dead Redemption 2, come nella maggior parte dei videogiochi sul mercato, a volte qualcosa va storto e provoca glitch molto divertenti, come quello riportato da un utente che è volato via, potendo osservare il mondo dall’alto.

Un ulteriore errore del gioco ha fatto spawnare Dutch a Saint Denis, provocando un divertente incontro che è finito molto male.

Il primo Red Dead Redemption è ancora oggi molto apprezzato per la qualità della trama: esiste anche un film ufficiale prodotto proprio da Rockstar Games.